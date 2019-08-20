忠誠外衣被撕 蓬佩奧批特朗普獨裁往事被披露

美國國務卿蓬佩奧最不想看到的一幕發生了，一段他諷刺特朗普將會是「獨裁總統」的視頻日前被曝光。

美國《紐約客》雜誌8月18日在社交平台上發佈了一段蓬佩奧（Mike Pompeo）2016年3月5日的演講視頻。當時，蓬佩奧還是堪薩斯州國會議員。這段視頻由雜誌撰稿人格拉瑟（Susan B. Glasser）拍攝於蓬佩奧參加堪薩斯州共和黨的一次活動。

在視頻中，蓬佩奧將特朗普（Donald Trump）與時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）進行比較，並警告稱特朗普將是一個「獨裁」領導者，將「無視我們的憲法」。「特朗普前幾天曾說，如果他告訴一個士兵去犯戰爭罪，那士兵就會去做。特朗普說他們會按照自己告訴他們的去做。」蓬佩奧在這段視頻中說，台下觀眾聽完後用噓聲一片。「我們與一位無視憲法的獨裁總統共度了七年半的時間（他指的是時任總統奧巴馬），我們不需要再來四年。」

據美國《商業內幕》爆料，當時，蓬佩奧支持的總統候選人是佛羅里達州參議員盧比奧（Marco Rubio）。此後，蓬佩奧還繼續批評特朗普。2016年4月，他對一家媒體說，特朗普「不是一個保守主義者」。

幾周後，他告訴美國有線電視新聞網（CNN），特朗普的許多政策「不符合我代表的堪薩斯州看法」。直到2016年5月，蓬佩奧才開始支持特朗普，儘管很不情願。

在視頻拍攝者格拉瑟看來，蓬佩奧自加入特朗普團隊以來一直非常小心地避免自己與特朗普之間發生分歧。「我從來沒有真正見過他對特朗普大發雷霆的視頻流出。蓬佩奧對被發現與特朗普意見不合是非常非常敏感的。我想他很擔心特朗普會記得2016年3月5日。」

《商業內幕》刊文稱，蓬佩奧現在是特朗普最忠誠、最值得信賴的顧問之一，儘管他過去曾批評過特朗普。