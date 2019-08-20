康京和晤河野太郎前夕　先與王毅會面談中韓關係

韓國外交部長康京和8月20日在北京與中國國務委員兼外長王毅會晤，雙方就深化兩國關係等交換意見。康京和料21日與日本外務大臣河野太郎會面。

韓國外交部長官康京8月20日上午啟程前往北京，出席第九次中日韓外長會，外界在觀望她能否與日本縮窄意見分歧，令日韓貿易爭端有望短期內化解。（VCG）

康京和表示，為促韓中關係持續發展，從而讓兩國國民享受更多的優惠，需要與王毅等中方領導人一同付出更多的努力。她還表示希望在此次會談上，共享有關朝鮮半島局勢的資訊，以及就促朝鮮早日重返對話的方案深入討論。

王毅在會談中指出，開好中日韓外長會議，為年底舉行的三國首腦會談做好準備。他亦表示韓中外長就兩國高級別溝通的重要性，以及為中國國家主席習近平儘早訪韓等達成共識。王毅在與康京和會面時率先對韓日矛盾表示關注，並強調確保東北亞穩定至關重要，中方將為化解韓日矛盾發揮作用。

韓聯社報道，同日隨康京和訪問北京的金丁漢，敦促日本儘早撤銷對韓限貿措施，並向東京政府轉達韓方正在考慮不再就《韓日軍事情報保護協定》（GSOMIA）續期。韓聯社引述外交消息人士透露，雙方意見分歧雖然較大，但同意兩國外交部門有必要保持溝通。

康京和與王毅的會面，發生在她料將與日本外務大臣河野太郎會面前夕。《韓國先驅報》稱康京和21日下午會與河野太郎在北京會面。外界在觀望雙方能否就韓國法院對日本二戰時強徵勞工的賠償裁決的問題縮窄意見分歧，以及就兩國近期的限貿爭端找到解決方案。日本政府8月7日頒佈政令正式宣布，在28日把韓國自安全保障出口管理優惠待遇國的白名單中剔除。