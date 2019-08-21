任正非警告稱華為已處於生死關頭　將對不勝任員工減薪辭退

中國華為公司創始人任正非在一份內部備忘錄中警告稱，華為已處於「生死存亡關頭」。他建議未充分開發潛能的員工組建「突擊隊」，開發新項目，並警告稱未能完成上述任務的員工將被減薪，甚至可能丟掉工作。

面對美國層層施壓，任正非意識到華為公司正面臨危急的時刻。（Reuters）

據美國彭博社8月20日報道，中國電信業巨頭華為公司創始人任正非在內部備忘錄中寫道，「他們要組成一個『突擊隊』來探索新項目，在這種情況下，如果表現出色，他們可能會被提拔為公司主管」，「或者他們可以在國內市場找到工作。如果他們找不到自己的立足點，他們的工資將每三個月削減一次。」

任正非寫道，華為最優先的事務是員工要「立功」，為管理層「儘快提拔優秀員工，為我們的組織注入新的血液」。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）19日宣布延長對華為的臨時採購許可證90天，並表示，一些美國電信企業「依賴」華為技術，需要更多的時間來「斷奶」。華為的臨時許可證將在11月19日左右到期。

據美國全國廣播公司（NBC）8月19日報道，美國總統特朗普的經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上週末表示，特朗普政府延長對中國電信業巨頭華為公司的臨時採購許可，目的是為了幫助美國企業，而不是取悦北京。「但是我們給我們自己的公司三個月的短暫休整。」

彭博社對此評論稱，因此，儘管華盛頓給華為多了一點喘息的空間，但正如華為創始人所指出的，該公司的處境仍然非常不穩定。

據美國彭博社8月12日報道，任正非在華為公司一份內部備忘錄中寫道，美國製裁威脅到華為智能手機業務的生存，華為計劃用三到五年進行全面改革，將打造一支「鐵軍」，那些被認為沒有必要或多餘的組織將被移除。

任正非承認，華為的消費者業務遭受了難以修復的嚴重損害。任正非在備忘錄中寫道，華為的消費者業務面臨着「痛苦的長征」。