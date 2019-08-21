蓬佩奧私下談美中達成貿易協議時間　透露下一步對華戰略

儘管美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在接受採訪時表示「對目前美國和中國之間的貿易談判狀況不確信」，但蓬佩奧在非公開場合透露，美中貿易戰將在2020年美國總統大選前結束。

蓬佩奧對美中達成協議持樂觀態度。（AP）

美國CNBC電視台8月20日報道，蓬佩奧在8月20日同美國約40名財界人士及經濟學家舉行非公開午餐會，並在午餐會上發表講話。蓬佩奧表示，「我幾乎每天都在和財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）交談」，並且稱「我親眼所見，儘管沒有觸及（談判）核心，但雙方取得了實質性的進展」。

對於美中貿易談判的前景，蓬佩奧的發言多少顯得有些樂觀。蓬佩奧稱，「我們仍然認為在明年大選前可以達成協議，並且協議將有利於美國」。

蓬佩奧同時強調，阻礙美中達成貿易協議的因素依然存在。

參與午餐會的美國經濟學家斯蒂芬·摩爾（Stephen Moore）認為，蓬佩奧的表態顯示短期內美中達成協議是很困難的，並且美國政府仍會在同中國談判時展現出強硬態度。摩爾指出，「讓中國同意美國提出的要求是很困難的，因此現在美國由強硬派主導談判」。一同出席午餐會的一位美國企業高管則稱，「蓬佩奧長官給我的印象是，明年美中之間會達成協議」。

韓國紐斯頻通訊社8月21日報道認為，蓬佩奧的樂觀似乎暗示美國政府認為繼續對華強硬是促成貿易談判的有效手段。美國總統特朗普（Donald Trump）在8月20日的白宮記者招待會上也再次發表對華強硬言論，「必須有人牽制中國，短期內對美國是好是壞並不重要」。