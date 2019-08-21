特朗普購格陵蘭島遭拒取消訪問　急於購島為應對中國稀土禁令

在中美貿易戰的背景下，美國總統特朗普再次萌發了購買丹麥屬地格陵蘭島的想法，然而遭到了丹麥拒絕。為此，特朗普取消了訪問丹麥。特朗普為何對格陵蘭島情有獨鍾呢？

美國總統特朗普（Donald Trump）原計劃9月初訪問丹麥，但是特朗普8月20日在社交網絡推特（Twitter）上宣布，取消這次訪問。

特朗普說：「丹麥是一個非常特殊的國家，人民很了不起，但根據首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）的說法，她對討論購買格陵蘭島不感興趣，我將把原定於兩週後舉行的會晤再推遲一段時間。」

特朗普在另一條推特上說：「首相如此直白，為美國和丹麥都省了很多花費和力氣。我為此感謝她，並期待今後某個時候重新安排時間會面。」

白宮副新聞秘書迪爾（Judd Deere）也證實，整個行程已被取消。

其實幾天前，媒體爆出特朗普想要購買格陵蘭島的意向。特朗普18日就購島一事稱，這只是「一宗大型房地產交易」。

但是丹麥政界人士對於特朗普這一「奢侈」的想法可以說是不屑一顧、嗤之以鼻，有人甚至說，「這一定是個愚人節玩笑」。丹麥首相弗雷德裏克森18日回應稱：「荒謬」。她表示，格陵蘭島是不可售賣的，它並非丹麥所有，而是屬於格陵蘭，我希望那（特朗普的話）不是認真的。

特朗普為何此時突然急着要購買格陵蘭島呢？值得一提的是，中美正在打貿易戰，中國近來不斷釋放信號，要用稀土武器反制美國，切斷對美國的稀土供應，而美國嚴重依賴中國的稀土。在此背景下特朗普政府一直在找應對之道。

《福布斯》雜誌報道稱，中國對稀土產業的主導地位以及威脅限制對美國的出口，使得稀土成了中美貿易戰中的一個熱議話題。

英國《衛報》8月19日刊文，除了鈾和鋅的副產品，格陵蘭島擁有一些最大的稀土金屬礦，包括釹、鐠、鏑和鋱。

文章還指出，對特朗普的顧問們來說，這項價值數十億美元的收購計劃將挑戰中國對世界工業金屬的支配地位。

文章稱，美國公司曾經認為中國是一個可靠的稀土金屬供應商。但是中國現在的外交立場更加強硬，這讓美國的決策者感到震驚。漸漸地，在特朗普的顧問中，加強經濟獨立的必要性一躍成為議事日程上的首要問題。

文章指出，雖然特朗普說購買格陵蘭島不是他的當務之急，但是這個想法本身表明，他是多麼地執迷於遏制中國。

英國《金融時報》20日也報道說，美國是被格陵蘭島的稀土資源吸引了。

文章稱，在中國暗示有可能限制對美國的稀土出口後，美國開始做出廣泛的努力以尋找替代供應商。美國近來同這個自治的島嶼簽署了一份備忘錄，合作開發稀土。