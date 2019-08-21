孟晚舟控訴温哥華給美國添籌碼 任正非：寧肯受苦不要中國讓步

加拿大温哥華當地時間8月20日舉行了中國電信巨頭企業華為首席財務官孟晚舟案聽證會，之後公開了數百頁辯方控訴加拿大拘捕孟晚舟侵犯人權的文字、視頻資料，華為創始人任正非當天接受採訪說，寧願女兒承受更多庭審之苦，不要中國讓步。

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《華爾街日報》消息稱，温哥華當天舉行了孟晚舟案相關的聽證會，隨後在晚上公布了數百頁關於華為孟晚舟2018年12月1日在温哥華機場處於合法的旅客身份被扣留、拘禁、搜身、審問逾三小時詳情的庭審文件和監控視頻資料。加拿大廣播公司（CBC）消息稱，律師團認為，這數小時孟晚舟已經如同犯人一樣、被動接受了「變相的刑事審查」（Covert criminal investigation）。

在《華爾街日報》整理公布的庭審文件中，孟晚舟律師團控訴加拿大警方當日採取的一系列舉動違法，涉嫌策劃這一行動涉及加拿大海關官員和警方以及美國權力機構；行動出於美國聯邦調查局（FBI）及相關機構的「直接利益和授意」。律師團還指出，孟晚舟已經通過安檢僅在温哥華轉機赴墨西哥的情況下，被召喚再次過檢，而正是這次安檢，讓孟晚舟在不知情的情況下，成為被質問和搜查所有物品的對象。

同時，孟晚舟律師團還控訴引渡到美的目的，完全是出自美方的經濟和政治利益考量，美國總統特朗普（Donald Trump）曾在多個場合說，自己為了和中國達成貿易協議，可以插手孟晚舟案的話，成為律師團呈堂引述的證據。比如特朗普2019年2月22日曾在白宮回應記者有關孟晚舟一案的提問時說：「我們會跟美國的檢察官、跟司法部長討論這件事。我們會做出相關決定。」

律師團在聽證會上還提道：「暫時拘捕華為創始人（任正非）的女兒孟晚舟，看來和給美方增添談判籌碼強烈相關，這只是在更大的國際經濟、貿易、權力舞台上運用的政治手段的一部分。」

孟晚舟應法院的要求宵禁居住，目前宅邸位於美國駐温哥華總領事相同的街區，與丈夫在兩處。9月孟晚舟案將在舉行聽證會，對於引渡到美與否的庭審將在1月舉行。

中國官員當天同温哥華舉行簡報會，中方重申孟晚舟被扣押令人困擾、失望。《華爾街日報》8月21日文章則指出，孟晚舟案對於加拿大同中國的關係而言，如同毒藥。

香港《南華早報》消息則稱，孟晚舟之父任正非8月20日在深圳接受採訪說：「中國不要為了華為免受美國製裁在關税戰裏讓步。即使這意味着女兒將在法庭抗爭。」

任正非還說：「也許我的女兒將承受更多。但我寧願這樣，也不要讓中國窮困的人為華為存亡、發展做犧牲。」

任正非還提道：「沒有美國企業，我們可能不會做得這麼好......受影響最大的正是美國芯片及其他部件供應商。」