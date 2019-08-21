蓬佩奧批中國不守信用 北京反擊：美方動不動就掀桌子走人

中美貿易戰仍在繼續，貿易談判進展緩慢，美國要求在協議中加入執行機制，防止中國不守信用，中國方面做出了強硬回擊。

北京時間8月21日，在中國外交部的記者會上有記者問：「美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）19日接受採訪時宣稱，中方曾在香港、南海、人權等問題上作過諸多承諾，我們必須達成一項可驗證、可執行的貿易協議，確保不會受到中國不守信行為的影響。中方對此有何評論？」

對此，發言人耿爽表示，中國人一向講究君子一言，駟馬難追。孔子兩千多年前就教育我們要「言必信，行必果」，這是中國的文化傳統，也是我們的為人處事之道。中國在遵守國際條約、履行國際義務方面，有着很好的信譽記錄。倒是美國，動輒就違背承諾、推翻共識、踐踏規則，遠的像退出《巴黎氣候協定》、《伊朗核問題全面協議》就不說了，近的美國剛剛退出《中導條約》，對自己作出的事關全球戰略平衡與穩定的重大承諾說反悔就反悔，有何信譽可言？

耿爽說，一個頻頻「變臉」「毀約」「退群」，動不動就掀桌子走人的國家，根本沒有資格對他國談什麼守信、談什麼承諾、談什麼履約。

蓬佩奧8月19日在接受Fox新聞採訪時說，本屆政府對華為採取了往屆政府都沒打算採取的行動，在貿易方面，特朗普（Donald Trump）總統所做的也同樣是往屆政府未曾有過的。

蓬佩奧談到中國過往做過的各種承諾，但質疑北京是否有意願信守承諾。他說：「我們了解中國面臨的挑戰。我們已經多次要他們遵守他們所做的承諾。」

蓬佩奧說，美中貿易談判在協議中需要包括核實和執行機制，就是要確保美國不會因為中國不守承諾受損。

蓬佩奧說：「當我們和他們就達成一個貿易協議進行談判時，我們試圖制訂一個程序，確保我們有機會進行核實，因為我們需要確保我們不會因中國違背承諾而受損，並且不得不警惕中國就其達成的協議發佈的虛假信息。」

蓬佩奧被問及是否對美中達成一個協議感到樂觀。他說，美方希望能確保達成一套真正有驗證和執行能力的協議。

蓬佩奧說：「我們在很長一段時間裏和中國建立起一種不公平、完全不互惠的貿易關係。特朗普總統已經決意代表美國人民改變那種狀況。這是商業上的迫切需要，這樣我們才能繼續發展經濟，但這也是國家安全的必要條件，以確保我們做到這一點。」