日媒：日防衛白皮書評估　朝鮮已成功微型化核彈頭

日本《讀賣新聞》8月21日報道，日本將在稍後公布的年度防衛白皮書中，提升對朝鮮核武能力的評估，並指平壤似乎已能將核彈頭微型化。

朝鮮8月10日試射兩枚新型短程彈道導彈。（AFP)

《讀賣新聞》8月21日指出，日本政府在2018年的防衛白皮書評估朝鮮可能已成功微型化核武及研發出核彈頭，但2019年的白皮書首度明確表示，平壤似乎已成功把核彈頭微型化，但報道未引述消息來源。

《讀賣新聞》指出，今次的白皮書會繼續視朝鮮的軍事行動構成「嚴重及即時威脅」。日本政府會在9月中的內閣會議上通過白皮書。

白皮書又提到日韓關係，以及中國在太平洋地區的海上及空中軍事行動。分析相信，中方在該區的力量會進一步擴大，並期望以更加協調的方式發揮積極作用。

平壤政府在7月25日、7月31日、8月2日、8月6日、8月10日、以及8月16日試射飛行物。韓國聯合參謀本部8月16日表示，朝鮮當天發射的2枚飛行物飛行高度約為30公里，飛行230公里。韓美情報機構初步推測，朝鮮發射的是短程導彈。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月20日接受哥倫比亞廣播公司訪時表示，華府對朝鮮連續試射感到憂慮，又指雙方沒有如預期般迅速回到談判桌上。