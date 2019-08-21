蓬佩奧稱中國只有兩個選擇　胡錫進：北京正做無協議準備

中美貿易戰仍在繼續，美國反覆威脅不同中國達成協議，美國務卿蓬佩奧說，中國只有兩個選擇。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月20日在接受美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站採訪時說，貿易協議對中國國家主席習近平而言非常重要。如果美國再對中國產品加徵關税，那將會對中國人民產生巨大的影響。

蓬佩奧還說，正如美國總統特朗普（Donald Trump）所言，我們希望能夠妥善地解決這些貿易協議，我們能夠獲得公平互利的貿易，沒有關税壁壘，中國不偷竊美國的知識產權，不強迫美企轉讓技術，美國公司也能夠像中國公司在美國一樣地投資。這就是特朗普總統的一些簡單要求。希望習近平主席能夠找到方法，做到這些。

蓬佩奧在採訪中還說，希望兩國的談判隊伍在下個星期或未來10天裏能夠會晤，至少通話，然後在再面對面會晤。

蓬佩奧還說：「我不知道結果。但是最終，中國政府必須做出一個重大決定，他們到底是想在平等互利的條款下在世界競爭，還是想像過去那樣繼續濫用國際貿易系統。特朗普總統已經清楚地表明，這基本上就是中國的兩個選擇。」

特朗普20日當天也在白宮對記者談到了中美貿易戰：「在中國方面我們處理得很好，但要有人挑戰中國。我閲讀，我看到很多，我大量閲讀，我看到經濟學家說，放棄、放棄中國、放棄！中國已經從我們國家身上撈錢撈了超過25年。但現在正是時候，無論這對我們國家好，或短期內對我們國家不好。長期來說，挑戰中國是勢在必行的，因為我們國家不能繼續付給中國5,000億美元。」

特朗普總統同時也提到中國的知識產權盜竊。他並且說，如果不挑戰中國他的日子會好過一點，但必須要有人挑戰中國。

特朗普還說，中國現在正經歷27年來最糟糕的一年。「他們想要同我們達成協議，但是我可以告訴你，我還沒有準備好達成協議。除非他們制定出一份正確的協議來，否則我不會去達成一份協議。」

但是中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月21日說，美國威脅不同中國簽署協議，威懾力基本為零。中國正在就無協議的情況做出安排。