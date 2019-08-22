蘇丹成立11人聯合過渡政府班底　任命新總理

蘇丹推翻獨裁政府後，經歷逾4個月的動盪局面，該國過渡軍事委員會（TMC）8月20日宣布，正式批准由軍方和平民代表組成的11人聯合主權委員會，並於21日任命經濟學家哈姆杜克（Abdalla Hamdok）出任總理。

過渡軍事委員發言人表示，當局已發出憲法法令，決定由軍方將領布爾漢（Abdel Fattah al-Burhan）擔任聯合主權委員會主席，並向首席大法官宣誓就任。

由蘇丹主要反對派「自由與變革聯盟」組織（Alliance for Freedom and Change）提名、曾於多個國際組織任職的經濟學家哈姆杜克將出任過渡政府總理，並於21日宣誓就任。哈姆杜克聲言要達致和平，強調這場革命根深柢固的口號——「自由、和平和正義」將會是這段過渡時期的計劃。他又指出，政府的首要任務是解決國家的經濟危機。

惟有反對派人士和分析師指出，蘇丹過去數10年一直由穆斯林所支持的軍人掌控，擔心權力共享制度未能達到預期效果。現時聯合主權委員會中，成員包括領導民兵組織「快速支援部隊」（RSF）的將領達哥盧（Mohamed Hamdan Dagalo）。RSF被指在近月示威中暴力鎮壓反對派，也曾在達爾富爾戰爭中犯下嚴重罪行。

蘇丹職業人士協會（SPA）發言人賽義德（Al-Rashed Saeed）指，過渡時期開始後，蘇丹將進入最複雜的時期，也是建立與改革的時期。

蘇丹自4月推翻獨裁統治逾30年的巴希爾（Omar Hassan al-Bashir）後，經歷逾4個月的流血衝突，最終軍方和平民達成共識，同意合組聯合過渡政府，為蘇丹邁向文人統治踏出重要一步。過渡政府為期3年，由6名平民及5名軍人組成，過渡期結束後將舉行大選。