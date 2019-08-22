美國財政部制裁3名中國男子　涉生產及販運芬太尼

美國財政部8月21日宣布，對3名涉嫌生產及販運合成鴉片類藥物「芬太尼」（Fentanyl）的中國男子實施制裁，將凍結他們在美國的資產，以及禁止他們與美國公民做生意和罰款。

財政部轄下的外國資產控制辦公室（OFAC）和金融犯罪執法網絡（FinCEN）採取聯合行動，根據《外國毒梟認定法》（Foreign Narcotics Kingpin Designation Act），將36歲中國公民鄭富景（Fujing Zheng，音譯）列為「重要外國毒販」，指控他及其父親鄭光華（Zheng Guanghua，音譯）控制一間名為上海勤勝醫藥科技有限公司（Qinsheng Pharmaceutical Technology）的企業，並利用公司生產和販運芬太尼。

當局指，鄭姓父子的販毒集團曾生產和販運數百種受管制的藥物，包括止痛效力較芬太尼強百倍的卡芬太尼（Carfentanil）。他們被指開設多個網站，並以多達35種以上的語言宣傳和銷售違法毒品。他們亦被指製造危險的合成藥物，以冒充抗癌藥物。

財政部亦指控中國公民嚴小兵（Xiaobing Yan，音譯）生產和販賣合成鴉片類藥物、大麻素、卡西酮（cathinones）和安非他命類藥物。當局指他涉嫌監控美國和中國的立法和執法活動，透過改變藥物的化學結構來規避檢控。

財政部指，3名涉事人士曾透過比特幣等虛擬貨幣交易，當局已向處理相關財務交易的銀行發出警告，藉此切斷其生產和銷售網絡。

《紐約時報》報道，美國司法部8月曾指控鄭氏父子合謀製造和分發芬太尼有關的藥物等多項罪名。嚴小兵則於2017年10月被控在美國分發芬太尼等罪名。美國曾向中國施壓要求移交他們至美國受審，但據美國國會研究服務部（Congressional Research Service）2018年底報告指，他們3人仍身處中國。

美國總統特朗普（Donald Trump）曾批評中國未有兑現諾言，仍然向美國輸出芬太尼。外交部發言人華春瑩8月初回應指中方言出必行，對芬太尼類物質整類列管，又指有關問題根源不在中方，呼籲美方應從自身找出原因。