馬克龍：英國需要為硬脱歐負上全責

法國總統馬克龍8月21日表示，英國假如以沒協議方式離開歐盟，倫敦方面責無旁貸，與歐盟無關。他又指英國與美國達成任何貿易協議都無法減少前者在「硬脱歐」所帶來的成本。

法國總統馬克龍在英國脱歐問題上，展現強硬立場，指歐盟不會廢除北愛爾蘭邊界的「補底」方案 （Reuters）

馬克龍（Emmanuel Macron）在會見英國首相約翰遜（Boris Johnson）前夕，就對方提議重新商討脱歐協議一事作出回應，認為英國要求撤銷北愛爾蘭邊界的「補底」方案並不可行。他指約翰遜向歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）去信時，要求就維持單一市場及遵守《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）之間二擇其一，馬克龍認為，放棄「補底方案」可能導致愛爾蘭和平受影響，因此歐盟不會同意英國的條件。

對於英國可能在10月31日「硬脱歐」，馬克龍指，這是英國自作自受的結果，他強調，除非英國舉行大選或公投，否則沒有再次延長脱歐期限的理由。有法國官員稱，如果英國因為大選而提出延長留歐期限，歐盟或會批准。

另外，英國在脱歐後或與美國簽訂新的貿易協議，馬克龍質疑美國能否抵銷英國硬脱歐的代價，又指即使英美貿易協議是戰略上決定，英國最終只會成為美國的附庸國，他認為這並非約翰遜和英國民眾希望發生的情況。

約翰遜22日與馬克龍會面，而他21日訪問柏林，與德國總理默克爾（Angela Merkel）舉行會談，會後默克爾表示，預料各方可以在三十日內取得解決北愛爾蘭邊界的方案。