委內瑞拉首次在朝鮮設立大使館 雙方有相同意圖

委內瑞拉首次在朝鮮設立大使館並於8月21日舉行開館儀式，雙方在外交領域密切接觸。

金永南（左）曾於2018年11月7日訪問委內瑞拉，同馬杜羅舉行會晤。（VCG）

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》8月22日報道，委內瑞拉玻利瓦爾共和國駐朝鮮民主主義人民共和國大使館於當地時間8月21日在朝鮮首都平壤開館。

朝鮮外務省副相樸明國及有關部門幹部、委內瑞拉外交部副部長魯文·莫利納（Ruben Molina）、委內瑞拉駐朝大使館臨時代辦毛裏西奧·塔塔（Mauricio Tata）等出席開館儀式。

朝鮮與委內瑞拉於1974年建交，但直到2015年朝鮮駐委內瑞拉首都加拉加斯大使館才設立。2018年11月，前朝鮮最高人民會議常任委員長金永南曾率領代表團正式訪問委內瑞拉，兩國簽署諒解備忘錄和協定。

韓國news1網站8月22日報道，朝鮮半島專家認為，在國際社會遭受孤立的兩個國家在外交上密切接觸，不僅是為了確保其政治正當性，同時也有削弱聯合國安理會對朝制裁決議及美國製裁的意圖。

一位美國專家指出，今後要密切注視兩國是否有諸如委內瑞拉原油向朝鮮運輸等違反聯合國制裁的行為發生。

美國民主守護基金會高級研究員對此表示，朝鮮方面曾多次發聲，稱對委內瑞拉人民維護主權的鬥爭表示堅定不移的支持和聲援。為支持馬杜羅（Nicolas Maduro）政權，朝鮮有可能向委內瑞拉輸送監視技術。同時，由於同時遭受國際社會及美國的制裁，朝鮮金正恩政權有可能視委內瑞拉為新的同盟國。