特朗普：中國大量就業崗位迅速流失 無法拖到拜登上台

中美貿易戰仍在繼續，美國方面認為中國想通過拖延戰術，拖到特朗普下台。但是特朗普認為，中國承受不了繼續拖下去的代價。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月21日在登上「海軍陸戰隊一號」直升機離開白宮南草坪前對記者說，有關美國將出現經濟衰退的說法是「假新聞」，美國經濟形勢大好，美國必須在經濟上應對中國。

他說，克林頓（Bill Clinton）、布殊（George Walker Bush）和奧巴馬（Barack Obama），以及其他前任總統早就應該對付中國了。「雖然我享受這個過程，但是如果我直接說，『讓中國繼續敲詐美國好了』。我的日子會好過多了。對吧？會好過多了，但是我不能這麼做。」

特朗普還說：「我們正戰勝中國。他們在很短的時間裏已經損失了250萬個就業崗位。他們想要達成一份協議。但是這個協議必須對美國有利。」

他還說：「有人說這是特朗普的貿易戰，這不是我的貿易戰。這場貿易戰早就應該發生了，許多其他總統早該這麼做了。在過去五六年裏，中國賺了5,000億美元，從美國這搶去了5,000億美元。不僅如此，還有知識產權盜竊，這也要算上。還有很多別的方面。 」

他接着說：「我是天選之人，必須有人做。所以我正在對付中國，我正在貿易方面對付中國。而且你知道嗎，我們正在贏，因為我們是一個存錢罐，很多國家，包括歐盟，都想要佔我們的便宜。歐盟，2,000億美元，中國，5,000億美元。我是被人民選上來好好做事的，我也正是這麼做的。我所做的沒有別人做到過。 」

特朗普總統還指責他的民主黨對手拜登（Joe Biden）對中國軟弱，並說，如果北京想拖到2020年拜登當選總統再談判貿易協議，會付出很大代價。

他說：「中國是不是寧願再等一年多，看能不能和『昏昏欲睡』拜登談判，而不是和特朗普總統談判？有可能，但我不這麼認為。為什麼呢？因為他們正在這麼短時間裏就迅速丟掉這麼多的就業機會。他們正經歷27年來最糟糕的一年，但我認為其實是52或54年來最糟糕的一年。這是他們半個世紀以來最糟糕的一年。這些都是因為我。」

特朗普還說，「昏昏欲睡」的拜登什麼都不懂，「昏昏欲睡」的拜登說，「哇，中國很棒。」

特朗普還說：「中國棒是中國的的事，但是我要美國棒。」

與此同時，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）20日表示，他預計未來一週或10天，美中團隊將繼續會談，貿易戰可能在2020年11月美國大選前結束。

特朗普此前也曾多次批評中國想要拖延，拖到2020年的大選之後，期待特朗普被民主黨的拜登擊敗。特朗普7月30日在社交網絡推特（Twitter）上說：「他們（中國）現在可能要等過我們的選舉，看看我們是不是會選出一個像昏昏欲睡的拜登（Joe Biden）那樣的民主黨人。然後，他們就可以獲得一個好的交易，就像過去30年一樣，然後可以繼續壓榨美國，甚至變本加厲。」

他還警告說：「但是，中國方面等下去面臨的問題是，假如我贏得選舉，他們將獲得的協議要比現在談判的更嚴苛，或者根本就得不到任何協議。」

特朗普7月30日當天在白宮也對記者們說，他認為達成協議的最大障礙就是中國想要拖，希望他在2020年大選中被打敗，從而能夠同拜登這樣的人打交道，這些人會繼續允許中國敲詐美國，就像過去30年一樣。

《華爾街日報》8月1日也曾指出，美國和中國貿易談判進展緩慢，原因之一是北京方面採取了一種新策略，越發認為通過等待可能會獲得一項更有利的協議。