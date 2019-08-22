特朗普拒同中國簽協議　西方學者：美國要求幾乎無法實現

近來美國方面連連說暫時不同中國達成協議，直到正確的協議出現。西方學者認為，美國的要求不可能實現。

美國之音8月21日報道稱，荷蘭合作銀行亞洲金融市場研究主管埃弗瑞（Michael Every）告訴美國之音，美國的要求需要中國改變國家主導的經濟模式，這幾乎不可能實現。

「任何一方都不可能在不失去面子和相對力量的情況下退縮，因此，假定不會達成協議是一個更安全的賭注。」埃弗瑞表示。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站此前也刊文稱，華盛頓顯然走得太遠了。白宮沒有尋求迅速讓美中貿易再平衡，而是用永久的制裁威脅，要求中國修改貿易和經濟體系的法律。

據悉，中美貿易戰仍在繼續，美國即將於9月1日對中國追加新的關税，兩國達成協議的機率越來越渺茫。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）近日來反覆說，中國迫切想達成協議，他還不準備同中國達成協議。

特朗普8月21日還說：「我們正戰勝中國。他們在很短的時間裏已經損失了250萬個就業崗位。他們想要達成一份協議。但是這個協議必須對美國有利。」

他15日也說：「我們的國家將比以往更加強大。如果我簽署一份糟糕的協議，在中國問題上罷手，股市會上漲，但是這麼做是不對的。我還沒有準備好達成協議。中國想要達成協議，我還沒有準備好。」

那麼對美國而言怎樣的協議才算得上是一份好的協議呢？白宮鷹派官員納瓦羅（Peter Navarro）8月4日在接受媒體採訪時曾說過，必須解決中國的「七宗罪」貿易戰才會結束。

他說，中國「必須停止盜竊我們的知識產權，停止強迫技術轉讓，停止入侵我們的電腦，停止對我們的市場進行傾銷和讓美國公司倒閉，停止大力補貼國營企業，停止向美國出口毒品芬太尼，並且停止操縱貨幣」。

也就是說，美國想要的協議就是能夠把這些問題解決掉。但是中國方面也沒有那麼容易讓步。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月21日說，美國威脅不同中國簽署協議，威懾力基本為零。中國正在就無協議的情況做出安排。

5月份，中國方面也被指將一份150頁的協議草案刪掉了很多內容，只剩下105頁，這激怒了特朗普政府。而今，兩國雖然恢復了貿易談判，但是能否在這份協議上達成一致仍是個大問號。