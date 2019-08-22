摩擦升級　韓國決定取消韓日軍事情報協定

自日本對韓國半導體制造原材料實施出口管制以來，兩國摩擦不斷升温。韓國8月22日決定取消兩國間的《軍事情報保護協定》。

韓聯社當地時間8月22日報道稱，韓國青瓦台國家安保室第一次長金有根22日在新聞會上表示，政府決定不再續簽韓日《軍事情報保護協定》（GSOMIA）。

金有根表示，將根據協定規定，在續簽時限內通過外交途徑通知日本政府。

韓國青瓦台國家安保室室長鄭義溶22日下午主持召開國安會議（NSC）常任委員會會議，就是否續簽《軍事情報保護協定》進行了討論。

韓日《軍事情報保護協定》將在8月24日到期，在此之前若雙方均不提出異議，協定將自動延長一年。韓國取消該協定的做法勢必讓韓日摩擦進一步升級。

韓國外長康京和22日就韓國政府決定不再續簽韓日《軍事情報保護協定》一事表示，這是政府因韓日信任問題而做出的決定，與韓美同盟無關。

康京和強調，此次決定歸因於韓日缺乏信任導致的情況，政府將向美國和日本闡明這種立場。她認為韓方已在一定程度上向美方和日方就此次決定進行了說明，但還需要走正式通報的程序。

韓國強硬回擊了日本。（VCG）

自7月初日本宣布對韓國半導體制造原材料實施出口管制以來，韓日貿易摩擦不斷升級。8月2日，日本宣布將韓國移出安全保障出口管理優惠國「白名單」。作為回應，8月12日，韓國政府也決定將日本從出口優惠國「白名單」中剔除。韓日兩國關係正處於1965年邦交正常化以來最差的時期，並正在從經貿領域蔓延到安保領域。

作為應對日本「經濟報復」的籌碼，韓國近期作廢軍情協定的呼聲高漲。分析認為，由於這一協定事關美日韓軍事合作，若協定終止，必將對美日韓同盟產生影響

韓日《軍事情報保護協定》於2016年11月23日簽署生效。該協議規定，韓日雙方可以交換軍事情報且對情報有保密義務，協議為期一年，屆滿即自動延長。若有一方不願續約，則提前90天、即8月24日以前通報終止協定。

韓日貿易爭端發酵後，韓國總統府青瓦台、國防部先後表示，將重新審視韓日《軍事情報保護協定》。

其實在《軍事情報保護協定》的簽訂過程中，日本始終非常積極，而韓國一直猶豫不決。一方面，韓國對日本的情報需求並不強烈；另一方面，由於歷史原因和現實衝突，韓日軍事合作在韓國國內存在着強大的反對力量。正是緣於此，2012年6月李明博政府在最後一刻被迫宣布放棄與日本簽署協定。朴槿惠政府之所以能夠在不到一個月的時間內與日本倉促簽署協定，很大程度上是朝鮮核導試驗、韓國內政和美國敦促等多種因素促成，但協定並不能掩蓋日韓之間的歷史問題和現實爭議。

協定簽署以來，韓日兩國根據協議交換的情報共22件，其中2016年1件、2017年19件、2018年2件。上述數據不難看出，除了朝鮮核導活動頻繁的2017年，其他時期韓日的情報交換很少，這顯然是受到了朝韓、朝美關係變化的影響，客觀上也降低了協定對於韓國自身安全需求的重要性。