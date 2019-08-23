蓬佩奧咬定美國擊倒華為從未懈怠　對華強硬鷹派主張已佔上風

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間8月22日訪問渥太華，同加拿大總理、外長分別會晤，對中國電信巨頭企業華為表達了強硬立場，斷言華為首席財務官孟晚舟不是美中談判籌碼，此外還強調稱美國總統特朗普（Donald Trump）從未在這份立場上含混。

英國路透社消息稱，蓬佩奧在同加拿大外長弗裏蘭（Chrystia Freeland）會晤時舉行聯合新聞發佈會，記者問：「孟晚舟是否美國在同中國貿易談判裏的籌碼？」蓬佩奧直接否認稱：「不是。」蓬佩奧此前8月20日接受美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）電視採訪說：「（對華為）立場毫不含混，完全沒有。把中國電信設備安裝在美國通信網絡建設或者全球任何地區的網絡裏，都是巨大的威脅——國家安全級別的威脅。我們的任務就是找到辦法削弱這種風險，儘可能多地擊倒它。」蓬佩奧還替特朗普代言稱：「特朗普總統（對華為的）立場亦從未含混不清。根本沒有多重信號。」

但特朗普對華為做出全面否定的評價是5天之前8月18日的事，路透社消息稱，特朗普當天在美國新澤西州空軍一號旁對記者們說：「考慮到國家安全，我不希望美國同華為做生意。」在此之前，特朗普一直將門半掩。未到一個月前7月22日，特朗普高調與七家美國高科技企業總裁們會晤、商議給華為鬆綁，白宮聲明說，特朗普同意給華為及時頒發採購許可證。而6月30日，特朗普在推特（Twitter）上公開29日對中國國家主席習近平在大阪的承諾說，同意對華為銷售不影響國家安全的產品。再追溯到4月12日，在美中貿易協議似乎觸手可及的時候，特朗普在白宮主持第五代移動網絡（5G）「快速5G」新聞發佈會上坦言稱：「你可能知道，有些人比我們早了一步。我們很久之前就應該邁出這一步......美國5G競賽必須贏。」同時還宣布美國將在使用華為產品最廣泛的鄉村地區，給超過400萬家庭和小型企業用戶、204億美元數字化建設發展基金項目公開招標。

即便是5月15日簽署行政令、宣布禁用威脅國家安全的外國電信產品，特朗普亦未曾直接點名華為。

而對於孟晚舟引渡案，特朗普亦多次表態與美中貿易談判聯繫起來，2019年2月22日，特朗普在白宮回應記者有關孟晚舟一案的提問時說：「我們會跟美國的檢察官、跟司法部長討論這件事。我們會做出相關決定。」而在孟晚舟被捕當月2018年12月，特朗普對路透社說：「我認為這樣做對國家有好處，對達成最大筆的雙邊貿易協議有好處——這點非常重要——這樣對國家安全肯定更好，我當然願意插手（孟晚舟引渡案），如果需要的話。」

蓬佩奧能夠替特朗普「翻篇」、忽略特朗普之前對華為軟化立場的「鬆綁」承諾以及斷開孟晚舟案同美中貿易協議的關聯性，並非一意孤行，附和的正是特朗普政府升級版的對華強硬立場。美國《紐約客》（The New Yorker）8月22日發表題為《蓬佩奧走進特朗普內閣曲折的路》的文章稱，蓬佩奧是特朗普最早組建的國安團隊裏唯一留任的成員，最初任中央情報局（CIA）局長，之後在毫無外交工作經驗的情況下，快速直升國務卿，憑藉的是「善變」的能力。因為在特朗普備選總統時，蓬佩奧曾和大多數共和黨人士一起，言辭激烈批評特朗普，甚至喚特朗普「瘋子」，直到特朗普2016年入主白宮，蓬佩奧開始「改頭換面」，稱自己是「特朗普主義」的忠實擁躉。蓬佩奧的國務卿之路，雖不依賴外交經驗，但在對領導意圖的解讀上，是十分專業的。