美國與塔利班恢復和談 阿富汗18年戰亂再現曙光

阿富汗戰亂不斷，控制阿富汗部分地區的恐怖組織塔利班當地時間8月22日與美國開展新一輪和平談判，有望緩和局勢。

2018年6月，阿富汗與塔利班雙方停火，民眾慶祝開齋節。（VCG）

綜合媒體8月23日報道，美國政府官員與恐怖組織塔利班的代表當地時間8月22日恢復和平談判。雙方尋求達成共識，令美國從阿富汗撤軍，而塔利班承諾當地安全。有美國官員表示，「商討細節的關鍵會議」已經在卡塔爾首都多哈開始。

北約現時派駐約2萬名外籍士兵到阿富汗，大部分是美國人，負責訓練和輔助阿富汗部隊。有部分美國部隊負責執行反恐任務。美國總統特朗普（Donald Trump）8月20日表示，美國部隊在阿富汗儼然是「荒謬」的警察部隊，示意他對撤軍持開放態度。

雙方談判焦點包括塔利班保證不容許外國武裝勢力以阿富汗為基地在其他國家發動攻擊、美國和北約徹底撤軍、阿富汗各方對話、以及永久停火。阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）8月22日表示，阿富汗政府會出席任何與塔利班的和平談判。

2001年9·11襲擊後，美國入侵阿富汗，以圖摧毀庇護恐怖組織「基地」的塔利班，至今仍有14,000人駐紮。聯合國報告指，2018年，空襲和自殺式炸彈襲擊等原因導致3,804名阿富汗平民喪命。