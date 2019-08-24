英更新旅遊提示：旅客入境大陸　電子設備或會被查

英國外交部發布日期為8月23日的旅遊提指示，指來港英國旅客需注意，他們的電子設備或會在中國大陸邊境被人檢查。

圖為英國外交部網站截圖，內文呼籲在港英國旅客注意8月24日有針對來往機場交通系統，以及九龍東觀塘的示威，呼籲旅客在前往機場時預留更多時間。（英國外交部網站截圖）

該國外交部在網站發布日期為8月23日的更新資料，指出「在香港的抗議及示威持續的情況下，有報告指出中國大陸部門在大陸與香港之間的邊境口岸會有更嚴格的審查。」內文又寫道：「這包括有旅客的電子設備在邊境口岸或會被檢查。你應該注意中國的拘留與檢控門檻與香港不同。」

這份旅遊提示發布在任職香港英國領事館職員的港人鄭文傑（Simon Cheng）8月8日晚回港期間失去聯絡之後。他迄今已逾兩周。《環球時報》記者22日引述深圳市羅湖區警方稱鄭文傑於8月9日因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條之規定，被羅湖警方處以行政拘留15日的處罰。英國在22日發聲明指暫時仍未能聯絡到他。

英國外交部的旅遊提示亦指出，香港未經批准的示威變得愈來愈頻繁及廣泛，影響的地方遍及香港，包括一些香港、九龍及大嶼山受旅客歡迎的地區。