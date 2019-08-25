英國首相約翰遜將勸特朗普停止對華貿易戰

英國首相約翰遜希望勸說美國總統特朗普停止與中國的貿易戰，擔憂全球的經濟增長受到貿易戰影響。

約翰遜認為特朗普發起的貿易戰將影響全球經濟。（VCG）

俄羅斯衛星通訊社8月24日報道，英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月24日抵達法國城市比亞里茨，出席8月24日至26日舉行的七國集團（G7）峰會。他預計8月25日上午與已經抵達法國的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會晤，就雙邊貿易、英國脱歐以及對華貿易政策、俄羅斯和伊朗等國際議題交換意見。

報道稱，約翰遜對記者說：「世界貿易狀況顯然將是G7峰會的優先問題。我非常擔心目前的走勢，擔心保護主義的增長以及我們看到的關税。」

有記者問約翰遜是否會對特朗普說不應該加劇與中國的貿易戰，約翰遜回答說，「肯定會」，「別忘了英國可能會受到牽連」。

約翰遜說：「這不是正確的發展方向。其他事情除外，那些支持關税的人可能會被指責拖累了全球經濟，不管這是否是真的。」

約翰遜接着說：「我希望看到全球貿易開放，希望看到緊張局勢降温，希望看到關税取消。」

特朗普8月23日在推特（Twitter）上宣布，美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

美國商會負責國際事務的執行副會長薄邁倫（Myron Brilliant）說：「雖然我們與總統有同樣的不滿，但我們相信持續展開建設性的接觸是正確的前行道路。時間是關鍵。我們不希望看到美中關係進一步惡化。」

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）8月24日在七國集團峰會開幕前夕的記者會上表示，貿易戰必須停止，如果美國出於政治原因使用關税，將危害全世界。