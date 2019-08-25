英國考慮扣起脱歐「分手費」　換取歐盟更改協議

英國在10月31日以無協議方式離開歐盟機會甚高，有當地傳媒8月25日報道，首相約翰遜（Boris Johnson）有意向歐盟領袖提出扣起300億英鎊的「分手費」，以此要求對方改變協議內容。

英國《星期日郵報》（Mail on Sunday）指，上屆政府與歐盟達成協議，同意英國在脱歐後支付390億英鎊的「分手費」，不過約翰遜政府的律師認為在「硬脱歐」的情況下，由於沒有過渡期，因此英國無需支付該段時期的費用，所以「分手費」應減至90億英鎊，甚或低至70億英鎊。

英國首相約翰遜與法國總統馬克龍在出席七國集團峰會時惺惺相惜，但兩國就英國脱歐的問題卻有嚴重分歧。（Reuters）

英國天空新聞（Sky News）提到約翰遜可能會利用在法國出席七國集團（G7）峰會的機會向歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）「攤牌」。兩人原定在25日舉行會談，圖斯克24日稱，希望約翰遜可以提出務實的脱歐計劃，強調歐盟願意聽取，呼籲對方不會在史冊上成為「無協議先生」。

約翰遜在另一場合表示，他到柏林和巴黎的訪問讓脱歐問題有新氣象，但要達成新協議並非容易的事。他堅持不論最終能否與歐盟達成協議，英國都要在10月31日如期脱歐。