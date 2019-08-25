韓國25日起舉行兩天獨島防禦演習

韓國軍方8月25日及26日舉行兩天獨島（日本稱竹島）防禦演習。日本認為有關演練是不可接受，向韓方提出抗議。

在韓日關係惡化下，韓國8月25日起舉行兩天獨島防禦演習，遭日本提出抗議。（VCG）

韓國軍方表示，此次演習規模比往年更大，將有海軍、海警艦艇、空軍飛機、陸軍和海軍陸戰隊兵力參加。

今次演習考慮到舉行的宗旨和演練規模，遂命名為「東海領土守護演習」，旨在彰顯守護包括鬱陵島在內的韓國東部諸島的決心。

韓軍原定6月進行獨島防禦演習，但考慮到演習對韓日關係帶來的影響而一直推遲演習日程。日本7月4日起限制對韓國出口3種核心半導體材料，8月2日又決定將韓方剔出簡化出口手續的「白名單」後，韓軍曾打算在8月15日光復節前後舉行演習，但考慮到天氣條件和韓美聯合軍演等因素，再度調整演習日程。

韓聯社引述分析認為，日本似乎沒有調整對韓經濟報復的意願，因此韓方的立場也出現變化，在宣布中止《韓日軍事情報保護協定》3天後便舉行演習。

日本外務省25日表示，韓國在竹島（韓國稱獨島）演練是不可接受，並向韓方提出抗議，要求結束防禦演習，又指竹島「顯然是日本領土的固有部分」。

韓軍自1986年起舉行獨島防禦演習，每年上半年、下半年各舉行一次。