美日原則上達貿易協議　安倍同意增購美國粟米

美國總統特朗普（Donald Trump）8月25日表示，原則上與日本達成貿易協議，並指對方同意未來購買更多美國農產品。路透社報道指，協議可能於9月在紐約簽署。

特朗普在七國集團（G7）峰會會場與日本首相安倍晉三會談後形容，美日貿易協議是「一項很大的交易」。安倍晉三也證實，兩國代表經過「密集」談判後已成功達成共識。

協議未取消日本進口汽車關税

美國與日本的官員在華盛頓舉行部長級貿易談判，並在24日達成框架協議。美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）表示，協議將開啟70億美元（約546億港元）的商品市場，包括農業、工業關税與電子貿易。惟他表示，協議並沒有移除對日本汽車和主要汽車零件徵收的2.5%關税。

日本預料會購買大量剩餘的美國粟米，萊特希澤形容這對美國農民和牧場主極為重要。特朗普亦補充指安倍同意購買所有過剩的美國粟米。

日本放送協會（NHK）報道指，萊特希澤與日本經濟再生大臣茂木敏充同意，日本會將美國農產品的關税調整至適用於「跨太平洋夥伴協定」（TPP）簽訂國的水準。

報道引述消息人士指，日方同意降低美國牛肉及豬肉關税至TPP簽訂國水準，但不會為奶油及脱脂牛奶訂立新限額；美國則會降低範圍廣大的日本工業產品的税額。