伊朗外長突訪G7峰會地點晤馬克龍　特朗普感驚訝

七大工業國集團（G7）峰會召開之際，伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）8月25日飛抵峰會舉辦城市比亞裏茨（Biarritz）與法國官員會面。白宮表示，美國總統特朗普（Donald Trump）對此感到驚訝，而扎裏夫也沒有與美國官員會面。

扎裏夫在Twitter發布照片，顯示他及其團隊與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）等人會面。由於G7未就與伊朗談判方式達成共識，馬克龍亦澄清，G7未有正式授權他與伊朗展開對話。

路透社引述法國總統府官員指，雙方討論關於降低美伊緊張局勢的條件。該官員表示，G7領袖24日就伊朗問題展開實質性討論，稱現時向扎裏夫更新情況對收窄分歧很重要，並可以協助緩和緊張局勢，為談判創造喘息空間的條件。

消息指伊朗要求恢復出口石油

伊朗官員在會上提出重啟核協議談判的條件。一名伊朗高級官員向路透社稱，伊朗當局已對法國提出的計劃示好，提出希望每日最少出口70萬桶伊朗石油並以現金交易，以換取德黑蘭政府與西方國家展開核協議談判。該官員強調，最理想是能夠達到每日150萬桶。另一名伊朗官員則指，雙方不能也將不會談判伊朗的彈道導彈計劃，強調這是清晰和公開的底線。

報道亦引述一名伊朗外交官稱，伊朗排除了任何有關提煉濃縮鈾的談判，稱這是自家製作核燃料循環的權利，同時伊朗會以完全遵守《伊朗核協議》作為回報。

一名白宮官員表示，特朗普並沒有預期扎裏夫到訪，並且與法國代表團會面。特朗普本人則對此事「不予置評」。