助手稱特朗普有權強迫美企撤離中國　專家警告後果嚴重

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，特朗普（Donald Trump）總統具有強迫美國企業離開中國的權威。但專家質疑稱，這將使美中經貿關係空前破裂，並給中國企業創造更多機會。

特朗普在對華貿易戰上走得越來越遠。（AP）

美中貿易戰將長期化？

據美國彭博社8月25日報道，美國總統特朗普的兩名高級助手稱，特朗普具有強迫美國企業離開中國的權威。

美國財政部長姆努欽表示，特朗普如果宣布國家緊急狀態，他可以根據國際緊急狀態經濟權力法（International Emergency Economic Powers Act），下令企業從中國撤出。

姆努欽說，特朗普23日在推特（Twitter）發出的威脅，反映了美中貿易戰將長期化的可能性。

姆努欽說：「他（特朗普）的意思是，他命令公司開始尋找，因為他想確保，當我們處於一場曠日持久的貿易戰中，（美國）公司不存在這些問題，並撤出中國。」

此外，白宮經濟顧問庫德洛也同意上述說法，庫德洛在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，也表達了上述觀點。

但是庫德洛表示，「現在沒有任何可能」來這麼做。

庫德洛強調，特朗普目前並未下達這樣的命令。庫德洛說：「（特朗普）目前尚未動用緊急權力。」「最終，我們確實擁有這樣的權力，但目前不會行使。（特朗普）是在向美國企業暗示，你應該考慮將業務和供應鏈從中國轉移出去。」

特朗普25日表示，他目前沒有採取這一步驟的計劃。

可能性的確存在

8月23日晚間，特朗普在社交媒體推特（Twitter）發文，引用1977年的這項法律，稱這給了他宣布國家緊急狀態的權利。在過去兩年中，特朗普政府內一些對華強硬派人士始終在敦促特朗普引用這項法律。

但報道稱，將這項法律作為遏制美國對華投資的一種方式將是極端的，並將目標對準了美國企業的運營，這些企業包括汽車製造商通用汽車（General Motors）和特斯拉（Tesla），以及卡特彼勒（Caterpillar）等工業企業和零售巨頭。

專家表示，以這種方式實施這項名為國際緊急狀態經濟權力法的法律從來就不是這項立法的本意，但這也不是特朗普政府第一次有此考慮。今年5月份，特朗普在威脅對墨西哥商品加税時，曾引用這項權威。

特朗普首先必須宣布國家緊急狀態，以激活國際緊急狀態經濟權力法。一些法律專家表示，鑑於特朗普政府一再強調中國竊取知識產權以及其他貿易和安全方面的擔憂，他可能有權這麼做。

中美經貿關係將空前破裂

但特朗普上述計劃遭到專家的質疑，並稱這隻會給中國企業創造更多機會，在犧牲美國企業的基礎上，贏得更多的市場份額。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月25日報道，辛裏奇基金會（Hinrich Foundation）的專家奧爾森（Stephen Olson）25日稱，如果確實導致美國公司或多或少地撤出中國市場，這可能會為中國公司填補這一空白創造機會。

更重要的是，奧爾森表示，「此舉將是全球兩個最大經濟體之間的貿易和經濟關係出現前所未有的破裂。」 這將帶來不確定性，對中國和美國企業都不利。

美中商業委員會（U.S.-China Business Council）副主席帕克（Jake Parker）說，雖然在中國開展業務存在挑戰，但離開中國市場不是解決之道。如果美國公司離開中國，他們將錯失一個重要的在全球實現增長的機會。

帕克說，唯一的解決方案是美中繼續談判，找到妥協的辦法，廢除關税，使兩國關係走上更加穩定、可預測和建設性的軌道。