馬克龍突然邀請伊朗外長到G7峰會舉辦地　美國官員感到意外

伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）受法國邀請抵達G7峰會舉辦地，並與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等人舉行會談。美國官員對此表示意外，甚至有些憤怒。

伊朗外長到訪G7峰會舉辦地，令美國頗感意外。（VCG）

綜合媒體8月25日報道，伊朗外長扎裏夫當地時間8月25日乘飛機抵達G7峰會的舉辦地法國城市比亞里茨，與馬克龍、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）以及英國和德國官員會面。

在會議結束後，扎裏夫稱：「伊朗為尋求建設性接觸繼續進行了積極的外交努力。前路非常艱難，但值得一試。」

面對這一意外的到訪，美國白宮方面頗感意外。有美國官員表示「沒有人期待會發生這一幕，這讓人大吃一驚」。

他們還提到，美方政府中的一些人對法國政府在沒有提前通知他們的情況下做出邀請感到憤怒。

近幾個月來，法國一直尋求充當美國與伊朗間的調停人。8月23日，扎裏夫曾訪問法國巴黎，並與馬克龍會晤討論伊核問題。

2018年5月，美國宣布單方面退出2015年簽署的伊朗核問題全面協議，隨後重啟對伊朗制裁。

2019年5月，伊朗宣布中止履行伊核協議部分條款，中東局勢隨後持續緊張。法英德三國一直主張維持伊核協議，反對美國單方面退出協議和對伊朗的制裁。