特朗普稱G7領導人尊重貿易戰　被批反覆無常

七國集團（G7）峰會正在法國比亞里茨舉行，貿易戰是會議最受關注的議題之一。儘管各國領導人都對貿易戰發出警告，但特朗普依然堅稱，G7領導人都尊重貿易戰。

G7領導人對貿易戰問題發出各自看法。（VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月25日報道，特朗普（Donald Trump）在與約翰遜（Boris Johnson）會談完畢以後，就貿易戰問題表態，聲稱：「 我認為他們（G7 國家領導人）尊重這場貿易戰。貿易戰是勢在必行的。從美國的立場來看，政府每年都容許他們從我們這拿走數千億美元，並拿回中國，這是令人難以接受的。」

然而，約翰遜在25日當天的早餐會上表示：「從整體上來看，英國在過去200年內，從自由貿易中收貨頗豐，因此這也是我們想看到的。」

法新社25日稱，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）再度表示：「對抗性的貿易政策不利於整個世界。我們必須設法令這場貿易戰降級，以避免這場貿易戰在世界上蔓延。」

然而，當被問到盟國是否在七國集團（G7）峰會上，要求他放棄貿易戰，特朗普斷然予以否認。特朗普回答說：「不，完全沒有，我根本沒聽說過。」

對此，美國廣播公司（ABC）25日稱，特朗普在G7上的發言「引發了一陣又一陣的疑惑」。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普比之前還要「反覆無常」，這也增加了媒體報道特朗普的難度。