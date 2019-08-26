特朗普威脅進一步升級對華貿易戰　姆努欽談達成協議條件

中美貿易戰近來又一次大幅升級，中國宣布將對美國另外750億美元商品徵税，美國也宣布提升對華5,500億美元商品徵税比例，特朗普還威脅進一步升級貿易戰。美財長姆努欽在接受採訪時談到中美達成協議的條件。

白宮高官集體施壓北京

美財長姆努欽（Steven Mnuchin）和白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）陪同美國總統特朗普（Donald Trump）出席了在法國舉行的G7峰會。

8月25日，在G7峰會期間，姆努欽和庫德洛談到了正在不斷升級的中美貿易戰。姆努欽說，美國同中國沒有自由貿易，是單向道。中國可以自由地進入美國市場，但是美國在中國卻沒有同樣的待遇。「這是我們同中國處在當前境地的唯一原因。如果中國同意一個平等和平衡的關係，我們會馬上簽署一份協議。」

與此同時，庫德洛也說，有時候必須採取輕易政策。他還呼籲美國公司注意特朗普總統要求離開中國的呼籲。

庫德洛說：「回到美國吧，我們有最好的税務系統，我們也有最好的管理系統，是一個很容易賺錢的地方，美國也有世界最好的科技。回來吧。這就是美國總統所說的。」

中國將對750億美元美國商品徵税

據悉，中美貿易談判5月份破裂，雙方在協議草案的很多內容上有分歧。6月底的日本大阪「習特會」雖然重啟了貿易談判，但是後續的談判並沒有取得突破。美國8月1日宣布將對另外3,000億美元的中國商品徵税，分兩批徵收，一批於9月1日開始生效，另外一批於12月15日生效。

中國方面北京時間8月23日做出了回擊。中國國務院關税税則委員會網站8月23日發聲明稱，2019年8月15日，美國政府宣布，對自華進口的約3,000億美元商品加徵10%關税，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方措施導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國以及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

聲明稱，針對美方上述措施，中方被迫採取反制措施。根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關税條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關税税則委員會決定，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

美國宣布提升對華5500億美元商品徵税比例

針對中國的做法，美國總統特朗普8月23日在推特（Twitter）上宣布，美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

美國貿易代表辦公室（USTR）於當天發表聲明，宣布了對價值約5,500億美元的中國進口商品增加關税的決定。

聲明中稱，根據特朗普總統的指示，為了回應中國加徵關税的決定並依據301條款，「對價值約2,500億美元的中國進口商品徵收的25%的關税，美國貿易代表辦公室將從10月1日起將關税上調至30%。總統本月早些時候宣布對價值約3,000億美元的中國進口商品加徵10%的關税，現在關税變為15%」，從9月1日起生效。

美國貿易代表辦公室稱將盡快在《聯邦公報》上公布有關今日聲明的更多細節。

在G7峰會期間，特朗普被問到貿易戰，他說會對所有事情重新考慮。白宮發言人25日發聲明說，特朗普的意思是後悔沒有對中國徵收更高的關税。