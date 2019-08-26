特朗普在G7談中美貿易戰：大事情正在發生　將召開記者會

美國總統特朗普正在法國出席G7峰會，8月26日是這次峰會的最後一天，特朗普再次談到中美貿易戰。

特朗普稱中國想談判想達成協議

據悉，在這次G7峰會上，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）以及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）都呼籲避免貿易戰。

特朗普（Donald Trump）當地時間8月26日與埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）舉行了雙邊會晤，在舉行會晤前，他們共同見了記者。

有記者問到了中美貿易戰，對此，特朗普回應說，和中國的談判正有一些非常大的事情發生。「他們想要達成一份協議，這是很棒的事情。」

特朗普還讚揚了中國國家主席習近平。「其中的一個原因就是，習近平是一個偉大的領導人。中國之所以是一個偉大的國家是因為他們知道生活的運作方式。」

特朗普說：「中國昨晚同我們的貿易代表通了電話，說『讓我們回到談判桌』，所以我們將回到談判桌，我想他們想做一些事情。他們被狠狠地打擊了，他們知道這麼做是對的，我對此相當尊敬。對世界而言，這也是一個積極的發展。」

特朗普還說，這是他首次看到中國真的想要達成一份協議，這是非常積極的一步。

特朗普還說，他會在26日晚些時候再就中國問題發聲明，並召開記者會。「我想你們想要吧。我們將召開一場記者會，這是你們想要的吧。」

在回答記者提問時，特朗普還說，美國接到了中國兩通電話。「這就是習主席是一個偉大領導人的原因，他理解。」

當被問到是否會同習近平直接通話時，特朗普說：「我不想評論。」

與此同時，26日，中國國務院副總理、中美談判的中方牽頭人劉鶴也說，願意以冷靜的態度通過磋商和合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。貿易戰升級不利於中國、不利於美國、也不利於全世界人民利益。

然而，中國官媒《環球時報》的總編輯胡錫進也說，中國正為中美貿易關係進一步惡化認真做準備。

雖然中美貿易戰仍在升級，但是兩國代表此前早就商定好將於9月份在華盛頓再次會晤談判。

中美貿易戰再次升級

特朗普發表的這番言論正值中美貿易戰再次升級之際。據悉，美國8月1日宣布將對另外3,000億美元的中國商品徵税，分兩批徵收，一批於9月1日開始生效，另外一批於12月15日生效。

中國方面北京時間8月23日做出了回擊。中國國務院關税税則委員會網站8月23日發聲明稱，2019年8月15日，美國政府宣布，對自華進口的約3,000億美元商品加徵10%關税，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方措施導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國以及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

聲明稱，針對美方上述措施，中方被迫採取反制措施。根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關税條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關税税則委員會決定，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

針對中國的做法，美國總統特朗普8月23日在推特（Twitter）上宣布，美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

美國貿易代表辦公室（USTR）於當天發表聲明，宣布了對價值約5,500億美元的中國進口商品增加關税的決定。

聲明中稱，根據特朗普總統的指示，為了回應中國加徵關税的決定並依據301條款，「對價值約2,500億美元的中國進口商品徵收的25%的關税，美國貿易代表辦公室將從10月1日起將關税上調至30%。總統本月早些時候宣布對價值約3,000億美元的中國進口商品加徵10%的關税，現在關税變為15%」，從9月1日起生效。