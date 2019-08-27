G7領袖同意撥2000萬美元助救亞馬遜雨林大火及善後

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在七大工業國集團（G7）峰會期間表示，G7各國領袖同意將提供2000萬美元（約1.56億港元），協助撲滅馬遜雨林的嚴重火災及其善後工作。

馬克龍指，七國同意發放緊急援助，同意援助要分兩階段，分別由消防員及滅火飛機灌救，然後再保護亞馬遜森林，確保生物多樣性。他形容亞馬遜雨林是「地球之肺」，「我們必須回應亞馬遜森林的呼喊聲，它今天正在燃燒。」另外，英國和加拿大還分別額外提供1200萬美元（9360萬港元）和1100萬美元（8580萬港元）協助救災。

馬克龍譴責巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）救災不力，巴西現時出動約4.4萬人及軍用飛機救火，惟火勢未有減輕的跡象。法國、日本和加拿大將向巴西提供軍事支援協助救災。巴西總統府發言人表示，博爾索納羅本週稍後將前往森林視察災情。

七國同意將制定長遠計劃保護雨林，預計於9月的聯合國大會上公布，當局亦將研究能否對遭受大火焚燒的非洲森林提供類似援助。