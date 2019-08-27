日本將韓國正式踢出白名單前一天　韓總理再發警告

在日本正式將韓國從「白名單」國家中剔除前一天，韓國總理李洛淵於8月27日再次以不續簽《韓日軍事情報保護協定（GSOMIA）》威脅日本。

李洛淵再次警告稱，若日方無法撤銷不正確舉動，韓國將按計劃終止韓日軍情協定。（新華社）

韓聯社8月27日報道，李洛淵於8月27日在韓國高級別黨政青會議中表示，距離《韓日軍事情報保護協定》到期還有3個月，若日方撤銷不當限貿措施，韓方可重新考慮是否終止韓日軍情協定。

此前，日本政府以安全保障為由將韓國從「白名單」國家中剔除，新《出口貿易管理令》將於8月28日正式生效。對此，李洛淵抨擊日本政府的做法毫無根據，在這種情況下，韓方與日本共享軍事情報不符合韓國國家利益和名分。

為了不讓韓國從「白名單」中被剔除，韓國以不續簽《韓日軍事情報保護協定》協議做要脅。兩國軍事情報機密保護協議於2016年11月簽署後，每年8月續約，2019年韓日關係因二戰時期徵用勞工判決、加強出口管制等議題而交惡。

李洛淵稱，劇裏協議到期還有近3個月的時間，相信日本政府不會使事態進一步惡化。如果日本能在這段時間內將不當的舉措恢復原狀，兩國政府可找到突破口，例如韓國政府可重新思考簽署軍事情報機密保護協議。

對於韓國宣布終止這項軍情協議，不僅日本，就連美國也憂心忡忡。美國國務院發言人表示，終止《韓日軍事情報保護協定》對美軍構成威脅。