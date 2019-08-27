美大選最新民調：拜登支持率大幅下滑　被兩人超越

美國2020年總統大選越來越近，民主黨的內部爭奪也十分激烈，原本在民調中一直領先的拜登被兩人超越。

美國蒙茅斯大學8月26日公布的最新民調顯示，美國總統大選民主黨參選人競爭激烈，而前副總統拜登（Joe Biden）的支持率明顯下滑，已經不到20%。

今年6月，該校的民調顯示拜登以32%的支持率在民主黨眾多競選人中領先。8月16日至20日，該校對298名登記在冊的民主黨選民及傾向民主黨的選民進行調查，結果顯示他的支持率僅為19%。

如今民主黨參選人的競爭局勢發生改變，參議員桑德斯（Bernie Sanders）和沃倫（Elizabeth Warren）的支持率均為20%。二人與拜登形成三足鼎立的局面，競爭愈發激烈。

而民調中排名第四的是參議員哈里斯（Kamala Harris），支持率為8%，與6月的民調持平。

蒙茅斯大學投票研究所所長默裏（Patrick Murray）稱，最新民調錶明，民主黨候選人提名的角逐進入一個新階段。「這次民調結果顯示，民主黨內部的競選情況已經變得不確定。」默裏說，「自由派選民開始尋找一個他們認可的候選人。温和派選民對拜登的關注較少，他們似乎對他存有懷疑。」

拜登已經失去了温和民主黨人和保守民主黨人的支持，有迹象表明這部分選民開始轉而支持桑德斯和沃倫，二人的支持率相比6月均有明顯提升。

但是，也有其他民調顯示，拜登依然處在領先位置。美國RealClearPolitics對最近的全美民調進行統計顯示，拜登的平均支持率為29%，沃倫緊隨其後，為15.8%，其次是桑德斯15.4%。

美國總統特朗普（Donald Trump）也一直視拜登為頭號對手，經常在推特（Twitter）上抨擊拜登，批拜登年老體邁，對中國軟弱，其家族與中國有不正當的經貿來往等等。

而拜登也揚言要讓特朗普只有一屆任期，終結他的總統生涯。