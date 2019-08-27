朴槿惠閨密翻版？　文在寅愛將之女被揭　讀高中就發表大學論文

獲韓國總統文在寅親自提名擔任韓國司法部長的曹國，成為該國政界與民間熱門話題。他的女兒被揭懷疑以不正確手段，欺騙收生成功入讀名牌大學。曹國將在9月2至3日出席國會聽證會回應指控，而此次提名事件亦將影響文在寅政府的統治誠信及改革路程。

文在寅任命助手曹國為新司法部長，但隨即遭遇挫折。（Getty Images）

文在寅為改革司法制度，有意起用得力助手，曹國成為司法部長，但提名很快就遭遇錯折。曹國被揭露他的女兒涉通過不正當手段入讀大學：她2008年就讀高中時，前往檀國大學實習兩週期間發表掛名論文，成功助她後來入讀高麗大學。

事件令人回想起，韓國前總統朴槿惠的閨密崔順實，2016年被指利用與梨花女子大學前校長崔京姬的關係讓女兒鄭宥砬得到特權入讀該校、妨礙職務，以及要求大學教授為女兒未有遞交的功課以及未有出席的考試評分。韓國首爾中央地方法院2017年6月23日宣判，崔順實因涉嫌妨礙職務、協助女兒舞弊入學罪名等，被判處3年有期徒刑。

檀國大學實習申報有誇大之嫌

調查發現曹國女兒在檀國大學實習申報有誇大之嫌，掛名發表論文明顯有違常識，高麗大學收生審查受到質疑。而容許女兒掛名發表論文，爭取入讀名牌大學機會的曹國成為眾矢之的。後來在多方追尋下，更發現曹國及期家人成立的熊東學院法人組織，涉嫌收受賄款。

高麗大學約500名學生及畢業生在8月23日舉行集會，要求查明真相，外間反對曹國的呼聲愈來愈高。韓聯社報道，曹國已同意出席國會聽證會，聽證會將在9月2日至3日舉行，屆時他需面對在野黨的猛烈質詢。

司法改革與朝野政爭

有評論指曹國的事件實際是文在寅政府改革之爭的一部分，曹國被執政共同民主黨認定的最佳人選，有助文在寅改革為人詬病的司法體系，曹國成為支持及反對文在寅政府之爭的焦點。

同時曹國事件關乎誠信，若指控屬實文在寅仍強行委任，將令政府信譽大打折扣。曹國事件成為近日韓國最織熱的社會及政治話題。