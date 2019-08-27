特朗普稱協議必須對美國有利　馬克龍：中美兩國都不幼稚

美國總統特朗普8月26日在法國出席G7峰會時說，中美協議必須對美國更加有利。而法國總統馬克龍認為，協議必須對所有人有利。

2019年的G7峰會於8月24日至26日在法國召開。8月26日，在峰會的最後一天，美國總統特朗普（Donald Trump）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行了一場聯合記者會，中美貿易戰多次被在場的記者問到。

當被問到是否擔心中美貿易戰會打擊全球經濟時，馬克龍說，我們認為世界兩個最大的經濟體達成協議很重要。兩國的貿易衝突帶來了不確定性，擾亂了股市，讓投資者不安。

馬克龍還說，特朗普已經清楚地表明瞭他想要達成一份協議的意願。我們期望美國和中國達成一份貿易協議，這對所有人都有利。

馬克龍還指出，美國和中國都不幼稚，協議必須是一份平衡的協議，對所有人都有利。

他還說，對世界不利的是不確定性，越快達成協議，不確定性就消失的越快。「這是我們昨天討論的內容，也是美國總統的願望。」

馬克龍也指出，至於貿易行為問題，處理同中國貿易關係的最有效和最具戰略性的方式就是發展貿易，同時確保這段貿易關係是國際貿易規則的一部分。在中國面臨的一些問題就是知識產權保護，以及應對過剩產能。

馬克龍同時也指出了世貿組織（WTO）的問題，說WTO的規則沒有保護好成員國。「因此，我們昨天早上決定加速推進一些非常現實的議程，我們將改變世界貿易的規則，從而讓所有人都能夠享受自由、公平和平衡的貿易。」

與此同時，在場的特朗普也被問到中美貿易戰問題。特朗普說，中國迫切想要達成一份協議，中國國務院副總理劉鶴說希望冷靜解決問題，希望看到達成一份協議。「在這方面，我同意他所說的。」

特朗普還說，中國遭遇了重創，因此非常想要達成協議，他們拖得越久，遭受打擊的就越嚴重。關税在短期時間裏已經重創了中國，通過關税，美國已經收穫了1,000億美元。

特朗普還說：「我確定他們沒有選擇，我並不是在威脅，我不認為他們有其他選擇。」

特朗普隨後還說：「只有當那是一份對美國公平和有利的協議，他才會籤。否則，我不會籤。」

特朗普還說，他很尊重和很喜歡習近平主席，但是他對習近平說了，兩國達成的協議必須對美國更加有利，不能是一份五五開的協議。如果不這樣，兩國就不要在一起做生意了。

在這次G7峰會上，其他國家領導人也就中美貿易戰表態。德國總理默克爾（Angela Merkel）26日在同特朗普共同會見記者時也說：「我們都是聯繫在一起的。我們都希望看到問題得到解決。如果中國和美國能夠達成一份協議，我們會非常高興，這符合我們自身的利益。」

英國首相約翰遜（Boris Johnson）8月25日在同特朗普共同會見記者的時候也說：「但只是為了表明我們對貿易戰的小小看法：總體上，我們支持貿易和平，如果可以，我們會盡量平息貿易戰。」

約翰遜還說：「我們認為，總的來說，英國在過去200年裏從自由貿易中獲得了巨大利益，這就是我們希望看到的……總的來說，我們不喜歡關税。」

據悉，中美貿易戰給歐盟也帶來了很大的衝擊。9月份，兩國將再次互向對方的產品加徵關税，貿易戰將進一步升級。法國《世界報》曾說，如果事態繼續惡化，歐盟將會是最大的輸家。美中兩國為自己的貨幣更加弱勢而進行的鬥爭將會使得歐元自動升值，從而對已經飽受德國汽車工業危機影響的歐洲工業出口造成衝擊。不需要更多的衝擊，老歐洲的經濟將陷入衰退。

然而，中美兩國至今沒有達成協議的迹象，特朗普還一直公開說，暫時不打算同中國達成協議，協議還不夠好。中國方面也不打算妥協，認為協議必須平衡，同時有意拖到2020年大選，等到特朗普被民主黨人擊敗。