日韓軍事協定作廢解中國心頭大患　美高官促韓國收回決定

韓國宣布作廢日韓《軍事情報保護協定》引起外界對美日韓同盟的擔憂。對此，一位匿名美國高官直言，韓國的決定反而將有利於中國，其敦促韓國政府儘快收回作廢協定的決定。

據法新社8月28日報道稱，要求匿名的美國政府高官8月27日在接受採訪時表示，韓國上週作廢日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），將讓中國獲利，同時也會削弱日韓應對朝鮮威脅的力量。

這名美國高官說：「我不認為中國對這種事態（作廢日韓《軍事情報保護協定》）感到不滿。」該高官還說：「中國在地區中的影響力將進一步抬高，至少中國面臨的美日韓合作框架威脅將減小。」

該高官還指出，中國已經對美日韓同盟關係表示出強烈不滿，稱其是冷戰的殘留物。這名高官還認為，此次日韓爭端是「青瓦台與日本政府之間的個性問題，與美國沒有任何關係。」

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月22日雖然評論道，美國政府對韓國的決定感到「失望」，但他還是表示出美國不應過度介入日韓之間事務的態度。

不過，匿名的美國高官表示，希望在11月22日日韓《軍事情報保護協定》正式終止之前，韓國能夠更改做出的決定。

針對日韓《軍事情報保護協定》被廢止，此前已有聲音擔心中國或從中受益。日本前防衛大臣小野寺五典在接受日本《產經新聞》採訪時擔憂道：「從表面上看起來日美韓同盟關係發生動搖，這可能會向朝鮮和中國傳遞錯誤信號。」

日韓《軍事情報保護協定》簽訂於2016年11月23日，該協定是日韓兩國二戰後簽署的首份軍事合作協定，且是日韓兩國唯一有關軍事方面的協定。根據協定，日韓兩國間可共享除一級秘密外的所有情報。

該軍事協定的有效期限為1年，任何一方都可在到期90天內終止協定。簽訂後已延長過兩次，2019年日韓《軍事情報保護協定》續簽到期日為8月24日。

值得一提的是，8月28日0時，日本宣布將韓國移出「白名單」的政令正式生效，韓國也在同一天宣布召回駐日大使以示抗議。韓國在8月22日正式宣布不再與日本續簽《軍事情報保護協議》，被認為也是出於對被移出「白名單」的抗議。

7月4日，日本宣布對韓國部分半導體製造原材料實施出口管制，韓方稱這是對韓國最高法院強徵勞工案判決的「經濟報復」。8月2日，日方又宣布將把韓國移出出口「白名單」，引發韓國強烈反對。

作為回應，韓方8月2日宣布將把日本移出出口「白名單」，8月22日又宣布退出日韓《軍事情報保護協定》。