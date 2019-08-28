特朗普在G7談英國首相約翰遜：我們真的彼此欣賞 我等他六年

美國總統特朗普（Donald Trump）同英國首相約翰遜（Boris Johnson）經常被輿論拿來作比較，認為兩人造型和性格都很像，特朗普8月26日更是在聯合記者會上，對約翰遜真白表露讚美之情，但話裏明顯的漏洞亦被戳破。

英國《每日快報》（Daily Express）消息稱，6月26日在法國比亞里茨閉幕的七國集團（G7）領導人峰會記者會上，特朗普對約翰遜說：「你怎麼花了這麼長時間才當上首相？我都等你六年了。」

特朗普還說：「我們真的很喜歡彼此。」特朗普舉出多個詞彙稱讚約翰遜，「非常睿智、非常強大......將成為偉大的英國首相。」特朗普還搬出英國前任首相文翠珊（Theresa May），批評道：「我很早就給了她同我交易的建議。她選擇了自己的方式，但效果並不好。」

特朗普進一步說：「英國將與美國迅速達成非常大的貿易協定......一年之內吧。」約翰遜對此表示，時間似乎「有點緊」。

細看特朗普等六年的「真情告白」。約翰遜在2008年英國申辦奧林匹克運動會時已是倫敦市長，直到2016年當選英國外交大臣；而特朗普在2015年備選總統之前，2004年開始11年間，因經營的生意業績表現不如預期，一直在主持職場真人秀《名師學徒》（Celebrity Apprentice）系列節目，還因此獲得美國洛杉磯好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）上一顆「特朗普星」的殊榮。至今總統任期未滿三年的特朗普，六年之前等待可能是經濟回暖或者下一期的明星嘉賓，而絕非彼時已是英國政壇佼佼者的約翰遜。

對約翰遜說「等了六年」之外，美國有線電視新聞網（CNN）8月26日為特朗普總結道，法國G7記者會上，特朗普還說過「中國對美貿易順差數據5,000億美元」、「對中國徵的關税進了美國口袋」、「第一夫人（梅拉尼婭，Melania Trump）認識（朝鮮最高領導人）金正恩」以及伊朗、歐盟問題等八句假話。