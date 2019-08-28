涉竊取Google自駕車機密　Uber前工程師遭起訴

美國司法部8月27日控告一名Uber前工程師，指他涉嫌偷取Google自動駕駛技術機密，之後再先後成立個人公司及加入Uber，涉及33項盜竊或企圖盜竊商業機密罪。

萊萬多夫斯基（右）與Uber創辦人兼前行政總裁卡拉尼克（Travis Kalanick）合照。（AP）

39歲的萊萬多夫斯基（Anthony Levandowski）曾是Google自動駕駛部門Waymo自動駕駛汽車項目負責人。他2016年離開Google後，創立自動駕駛公司Otto，Uber在同年收購該公司，萊萬多夫斯基亦加入這家巨企。

Waymo其後入稟控告Uber竊取商業機密。雙方及後就案件和解，Uber承諾不使用Waymo部門技術。

萊萬多夫斯基雖然不是上述民事案件的被告，但涉案行為在法官建議下遭刑事調查。他被指涉嫌在2016年離開Google前，竊取逾1.4萬份機密文件，當中包括感測環境的光學雷達技術等。

他被控以33項盜竊或企圖盜竊商業機密罪，若每項罪名罪成，他將面臨監禁十年和罰款25萬美元，全部控罪合計罰款高達825萬美元。

萊萬多夫斯基代表律師強調當事人清白，指他下載文件時仍是Google員工，有權取用資料。