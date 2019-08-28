【英國脫歐】約翰遜「出招突襲」國會　政界群起抨擊

英國首相約翰遜8月28日宣布將英女王的議會演說日期定在10月14日。此舉被指目的是避免反脫歐派議員阻撓英國10月31日如期脫歐，反對派尤其是反脫歐派議員對此強烈不滿。

約翰遜否認這是為阻止議員阻撓脫歐計劃。他說議員仍有充分時間，可在10月21日與22日討論脫歐及其他議題並進行表決。



在約翰遜決定尋求英女王伊利沙伯二世（ Queen Elizabeth II ）同意延長國會的休會期直至10月14日之際，脫歐黨（Brexit Party）領袖法拉奇（Nigel Farage）8月28日在推特（Twitter）發文，稱已可確定對約翰遜發起不信用任動議，此外他說：「大選看來更可能舉行，而這被脫歐派視是為正面的。」

他認為目前一大問題是約翰遜是否企圖繼續履行與歐盟的脫歐協議，如果是的話，脫歐黨會抵抗到底，但如果他想要的是跟歐盟徹底的「分手」，該黨或會想協助他在大選中取得國會多數派的地位。

工黨領導郝爾賓8月28日指約翰遜如他的計劃有信心，不如付諸大選或公投，讓民眾決定。圖為他8月5日到英國德比郡惠利橋視察。當地一座水庫大壩之前在洪水中受損。（VCG）

郝爾賓：要求覲見英女王

在野工黨領導郝爾賓（Jeremy Corbyn）同日發聲明指約翰遜的決定是魯莽，也要求讓民眾對約翰遜的脫歐計劃進行公投。他指約翰遜對他的計有信心，他應該它放在大選或公投，讓民眾決定。

他同日表示：「他須向國會負責——做法不是讓國會停運，而是來到國會以及回答議員提問。」

約翰遜的計劃是在國會9月3日復會後，來到9日隨即再休會到10月14日。郝爾賓表示，當議員在這段短時間內會面時，「我們第一年事會做的是嘗試立法阻止他做的事，第二是會在某個時候對他發動不信任動議。」

郝爾賓已提出與英女王會面，討論他對約翰遜計劃讓國會停運的擔憂。

白高漢：對民主的冒犯

英國下議院議長白高漢（John Bercow）同日發聲明批評：「關閉國會是違反民主進程以及議員作為民選代表的權利。」

他補充說：「不管它如何包裝，顯而易見的是，現在提出延長休會期的目的是阻止國會辯論英國脫歐並履行其為國家制定施政路線的職責。」

白高漢身為下議院議長，負責主持下議院的辯論，理應在任何時候保持中立，然而在過去數月，他履行議長職務變得比較積極，導致一些強硬脫歐派議會認為他對他們有偏見，以及覺得他是反對英國脫歐。

夏文達：非常不民主

曾任財務大臣的保守黨高層成員夏文達（Philip Hammond）也批評黨魁，指阻止國會在國家發生危機時對政府問責，會導致憲法危機，並指此舉是「非常不民主。」

施雅晴：籲議員一同阻止

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）同日表示：「除非國會議員下周一起阻止他，否則今天將成為英國民主歷史上黑暗的一天。」