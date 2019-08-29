中美貿易戰升級 美媒：亞馬遜火災與中國有關

2019年巴西全國火災數量呈現激增態勢，比2018年同期高出80%。 美媒認為，亞馬遜的火災與中美貿易戰的戰火息息相關。

美國大豆因中美貿易戰而滯銷。（VCG）

美國彭博社8月25日在題為《特朗普的貿易戰可能會加劇亞馬遜大火》的文章中稱，亞馬遜雨林大火似乎與中美貿易摩擦的外交問題隔了十萬八千里。「但事實上，它們之間的聯繫比你想象的還要緊密。」

報道稱，中國對大豆的渴求」會對森林砍伐行為產生影響。

此外，《時代週刊》網站也談起了「亞馬遜地區着火的真正原因」，認為這場大火不那麼明顯的起因是，多年來政府削減了環境預算，減少了對當地傳統生存社區的支持。

報道稱，巴西強勢的農業部門給森林帶來的壓力逐漸加大。近年來，農業一直是巴西經濟中表現最強勁的產業，而「中美貿易摩擦使巴西很有可能取代美國，成為全球大豆出口的領導者。對大豆的需求施壓他們迅速清理森林和植物。」

而《華盛頓觀察家報》報道，當選希望不大的2020年民主黨總統候選人德蘭尼（John Delaney）在Fox News上稱，亞馬遜雨林大火是特朗普與中國貿易摩擦的結果。

與此同時，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網站也在《中美貿易摩擦加劇亞馬遜大火》中稱，造成這一環境災難的原因是複雜的，包括地方政治和產業的利益爭奪。美國在向中國加徵關税時，也給巴西「剷平」亞馬遜雨林部分地區提供了商業動機。

自巴西上世紀90年代開始種植大豆以來，其產量增長了20倍。今年，巴西超過美國成為了世界上最大的大豆生產國，而這都需要土地。

報道援引德國卡爾斯魯厄理工學院（KIT）高級研究員理查德·福克斯（Richard Fuchs）稱，對亞馬遜來說，最好的事情就是美國和中國迅速達成一項貿易協議。

在北京時間8月26日的外交部記者會上，有記者提問：「據報道，有專家指出，發展牛肉產業是導致亞馬孫森林火災的主要因素之一。中國作為巴西牛肉的最大進口市場，對亞馬孫森林火災的影響及成因持何看法？」

對此，中國外交部發言人耿爽表示，「你把大火和牛肉聯繫起來，我還是第一次聽說。我可以告訴你的是，中方注意到巴西亞馬孫地區發生火災，支持巴西政府為抗擊災情所作的積極努力，希望災情能夠儘早得到控制。」