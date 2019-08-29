中美貿易戰9月1日即將再次升級　特朗普最新表態

中美貿易戰9月1日即將再次升級，兩國將再次互向對方的產品加徵關税，美國股市也遭遇衝擊，特朗普的政策被質疑。但是他依然認為自己的政策很好。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月28日在社交網絡推特（Twitter）上說，收到很多關於中國的免費和有趣的建議，建議來自那些曾經努力解決這個問題卻慘敗了的人，形容真是有意思，但事實上，他們輸了個精光。

特朗普隨後又誇了自己，他說：「我們同中國談得非常好。他們之前從來沒有遭遇過這些。」

特朗普日前在法國出席G7峰會時也多次談到中美貿易戰，他依然堅稱中國遭遇了打擊，迫切想要達成協議，他還沒有準備好。

與此同時，美財長姆努欽（Steven Mnuchin）8月28日在接受媒體採訪時也說：「我們會繼續對話。我們為他們的到來做準備。」

在談及中國被美國列為匯率操縱國時，姆努欽說：「我們已經同國際貨幣基金組織（IMF）進行了對話，也同中國的對等官員進行了直接對話，包括人民銀行行長。」他還說：「我們還會就貨幣問題進行獨立的討論，獨立於貿易討論之外。」

中美貿易戰已經持續了一年多，美國方面也遭受了很多衝擊，特朗普的對華貿易戰也遭到了廣泛質疑。美國政府前高官、哈佛大學教授弗曼（Jason Furman）8月19日在《華爾街日報》刊發了一篇題為《特朗普正輸掉對華貿易戰》的文章。

文章稱，特朗普總統的對華戰略正在失敗。他的強硬手段沒有讓中國做出任何有意義的讓步，反而不斷地傷害美國經濟。今天的中國與世界更加緊密地融合在一起，而美國卻越來越被孤立。為了有效打擊中國不公平的、政府嚴格控制的經濟行為，美國必須改變方式，爭取讓盟友和國際組織一起推進更加聚焦了的一攬子要求。

文章稱，美國應該加深與夥伴國家的關係，包括重新加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP），該協定不包括中國。文章還稱，特朗普政府應該放棄購買清單。要求中國購買更多的波音飛機無法讓歐洲在貿易戰爭端中站在美國這一邊。這樣的要求有可能進一步鞏固中國政府控制的經濟模式，而且從中長遠來看，對美國經濟也沒有什麼益處。

《華盛頓郵報》8月20日也刊文稱，他的戰略似乎讓他任由中國國家主席習近平擺佈。中國人民比美國人民更能適應經濟的痛苦，他們也沒有投票權。因此，中國能夠消化掉經濟痛苦，讓貿易戰持續到美國大選之後。這會大大增加美國2020年陷入經濟衰退和破壞特朗普連任的機率。

美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站此前也刊文稱，華盛頓顯然走得太遠了。白宮沒有尋求迅速讓美中貿易再平衡，而是用永久的制裁威脅，要求中國修改貿易和經濟體系的法律。

貿易戰仍將再次升級。中美貿易談判5月份破裂，雙方在協議草案的很多內容上有分歧。6月底的日本大阪「習特會」雖然重啟了貿易談判，但是後續的談判並沒有取得突破。美國8月1日宣布將對另外3,000億美元的中國商品徵税，分兩批徵收，一批於9月1日開始生效，另外一批於12月15日生效。中國方面北京時間8月23日做出了回擊。對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。