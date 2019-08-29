【新聞教室】朴槿惠親信干政案牽涉三星　官司糾纏逾兩年未落幕

韓國最高法院8月29日宣判，朴槿惠親信干政案二審需發還重審，涉案人物包括前總統朴槿惠、三星副會長李在鎔及朴槿惠的好友崔順實3人的案件均需重審。這宗糾纏逾兩年的案件，至今仍未落幕。

2016年11月，朴槿惠為干政事件道歉，表示願意辭職下台，但她最終仍遭彈劾。（Getty Images）

崔順實被揭手執政府重要文件

事發2016年10月，前總統朴槿惠被爆任由好友崔順實干政的不尋常關係，崔順實未任政府公職，卻手執政府重要文件，更曾批改朴槿惠的演講講詞，引爆朴槿惠親信干政風波。

期後傳媒多方面爆料，有關崔順實干政風波牽涉的範圍愈來愈大，除發現崔順實干政、非法濫權外，亦發現她利用其與朴槿惠的關係，收受賄款，提供後門讓女兒就讀知名大學。

2017年1月，崔順實出席法院聽證會。（Getty Images）

反樸槿惠示威集會幾乎每天發生，人數高峰期高達百萬人。（Getty Images）

連續爆發大規模示威

朴槿惠在2014年世越號沉沒事件中「消失的7小時」的疑惑也因此再度浮出水面，引發民怨沸騰，爆發大規模示威。事件一直發酵至11月，要求朴槿惠下台的示威愈來愈多，集會幾乎每天舉行。朴槿惠當時的民望支持率已只剩個位數，連執政黨新世界黨亦出現議員倒戈，要求朴槿惠下台。

最終在12月9日，國會通過彈劾案，朴槿惠職務權即時停止。憲法法院在2017年3月通過彈劾判決，朴槿惠遭正式罷免，成為韓國史上首位被彈劾下台的總統。

2017年8月，朴槿惠應訊出庭。（Getty Images）

2017年8月，李在鎔應訊出庭。（Getty Images）

下台後被捕 罪成判囚25年

朴槿惠下台後失去豁免權，多名涉嫌賄賂崔順實及朴槿惠的人員先後被捕，包括三星副會長李在鎔。崔順實與李在鎔先後被起訴，而朴槿惠亦在2月被捕。

在警方調查下，發現除干政與賄賂外，崔信實與朴槿惠還涉嫌炮製文藝界「黑名單」，打壓反對政府勢力，其中包括為世越號事件發聲的藝人。事件令崔順實案件牽涉範圍愈來愈大，多名前高官，包括前文化部長趙允旋等先後被捕。

2017年8月，李在鎔賄賂罪成，被判入獄5年。2018年2月二審撤銷部分控罪，減刑至2年半，緩刑4年，獲當庭釋放。

2018年2月，崔順實收賄等罪名成立，被判入獄20年，崔順實不服上訴，二審加重罰金，但刑期維持20年。



2018年4月，朴槿惠因濫權貪賄等16項罪名被判入獄24年。同年8月二審加重刑期至25年。朴槿惠現年已67歲，意味她很可能要在牢獄中渡過餘生。