美軍正式成立太空司令部 兩大敵方被指中國與俄羅斯

美國總統特朗普（Donald Trump）8月29日在白宮宣布建立美國太空司令部，四星空軍上將雷蒙德（John Raymond）擔任首任領導。而外界明確指出，特朗普此舉旨在對抗中國與俄羅斯。

據綜合媒體8月30日報道，特朗普在宣布儀式上稱，建立太空司令部的目的是捍衛美國在太空領域的國家利益和抵禦外敵侵略，保證美國在太空領域的主導地位「永遠不被威脅」。

新成立的太空司令部職能包括為美軍地面部隊的衛星導航和即時通訊提供技術及安全保障，保護美國在太空軌道上的資產，防止他國對美國衛星進行破壞以及對他國導彈發射等活動進行監測預警。

太空司令部是美國國防部第11個聯合作戰司令部，屬於功能性的作戰司令部，與網絡司令部、戰略司令部、特種作戰司令部、運輸司令部並列。另外6個地區性的作戰司令部按戰區劃分為：北方司令部（負責北美地區）、南方司令部（負責南美地區）、中央司令部（負責中東和中亞）、歐洲司令部、非洲司令部以及印太司令部。

至於何時成立早前曾多次承諾的太空軍，特朗普當天未明確表態，只是說會「很快」建立。根據美國法律規定，建立太空軍需要國會批准。一旦成立，太空軍將成為美國繼空軍、陸軍、海軍陸戰隊、海軍和海岸警衛隊之外的第六大軍種。

新加坡《聯合早報》認為，美國組建第六兵種太空軍鋪路，目的是應對來自中國及俄羅斯的威脅。美國參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）曾表示，太空司令部成立後，雷蒙德將領導87個單位，處理包括導彈警告、衛星監視、太空控制及支援等任務。

美國副總統兼國家太空委員會主席彭斯（Mike Pence）8月初則指，太空軍會確保國家可保護人民和利益，捍衛在地球與太空的價值，支援美國在外太空的共同防禦。

2019年2月，特朗普簽署成立美國「太空軍」備忘錄，五角大樓授命為成立第六軍種——「太空軍」制定法律依據，經國會批准將在美國國防部的分支部門空軍部的領導下建立，未來計劃為「太空軍」成立獨立的部門。

美國早在冷戰時期的1985年就曾設立太空司令部，作為「星球大戰計劃」的一部分。蘇聯解體時該司令部依然存在，直到2002年解散。解散原因是2001年「9·11」恐怖襲擊後美國開始側重本土防衛。