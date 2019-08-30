哥倫比亞和平再受挑戰　反政府組織呼籲重新武裝抗爭

哥倫比亞政府2016年與國內最大反叛組織「哥倫比亞革命武裝力量」（FARC）簽訂和平協議，事隔近三年，該組織部分成員於8月29日宣布發動武裝起義，令當地長達半世紀的反政府武裝衝突隨時再次爆發。哥倫比亞政府已經下令拘捕涉事成員，並批評事件是由委內瑞拉總統馬杜羅背後策劃。

FARC兩名前指揮官馬克斯（Iván Márquez）和桑特里奇（Jesús Santrich）與多名身穿迷彩服飾的武裝份子現身一段長32分鐘的YouTube片段，馬克斯指片段在哥倫比亞的亞馬遜森林內拍攝。

FARC前指揮官馬克斯（中）曾參與游擊隊與政府的和談，但他在8月29日發表聲明，指政府沒有兑現承諾，因此呼籲支持者再次對抗政權。（Reuters）

曾經參與和談的馬克斯在片段中表示，政府與FARC在古巴簽訂簽議後一直沒有實現保障民眾生命等重要承諾，批評總統杜克（Iván Duque）上台兩年，當地超過500名社會領袖及150位游擊隊成員被殺，因此他們決定以重新投入反政府活動作為回應。他又稱，游擊隊的意識形態從未被擊倒，揚言會繼續抗爭。

哥倫比亞總統杜克批評，馬克斯等前FARC成員獲委內瑞拉總統馬杜羅支持。（Reuters）

杜克其後發表電視演說，表示懸紅大約86萬美元拘捕涉事人士，並下令組成特種部隊進行搜捕。他批評委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）為武裝份子提供避難所，杜克亦表示獲委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaidó）承諾，協助搜捕他們。

而由FARC演變成的政黨共同替代革命力量（Revolutionary Alternative Common Force）領袖、前游擊隊指揮官隆多尼奧（Rodrigo Londono）在Twitter留言，強調即使面對不同困難和危機，大部分FARC前成員仍然願意為和平而努力。