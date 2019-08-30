美民主黨總統初選　華裔參選人曝光率奇低　批評傳媒報道偏頗

美國有線新聞網絡（CNN）最近報道民主黨總統初選時，未有提到華裔參選人楊安澤（Andrew Yang）。楊安澤8月29日向支持者發電郵，批評傳媒報道偏頗，使其曝光率比其他參選人低。

美國有線新聞網絡引述上週的昆尼皮亞克民意調查（Quinnipac University Poll）討論初選形勢，畫面列出支持度最高的首五名參選人，包括前副總統拜登（Joe Biden）、參議員沃倫（Elizabeth Warren）、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、參議員賀錦麗（Kamala Harris）和南灣市長布蒂吉格（Pete Buttigieg），另外還列出前眾議員奧羅克（Beto O'Rourke）。

報道未有指出電視畫面提到的六名參選人為民調領先的首六名參選人。而歐洛克的支持率只得1%，反觀楊安澤的支持率實際達3%。

楊安澤表示，自己從未參政，但民調上升得到的對待讓人感到奇怪和困惑。他指，若能得到和拜登和桑德斯一樣多的報道，或許競選團隊可以走得更前。

楊安澤的支持者在社交媒體批評，傳媒對楊安澤的報道不足。《紐約時報》曾統計美國有線新聞網絡、霍士新聞（Fox News）和微軟—全國廣播公司（MSNBC）對各參選人的報道，拜登被提及的次數為民主黨所有參選人中最多，合共有逾4萬次，其次是桑德斯和沃倫。有人指出，楊安澤只被提及790次，但其他支持率較低的參選人如奧羅克、參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）和紐約市長白思豪（Bill de Blasio）卻獲得較多報道。