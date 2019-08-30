備戰颶風　特朗普取消訪問波蘭

颶風「多裏安」的逼近不僅讓美國佛羅里達州多縣近日進入緊急狀態，美國總統特朗普為此也取消了訪問波蘭。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月29日在白宮對記者宣布，為了確保聯邦政府所有的資源都集中用於應對即將到來的颶風，他決定取消原定於本週末對波蘭的訪問，派副總統彭斯（Mike Pence）前往波蘭。

特朗普說：「我留在這裏很重要。這次風暴看起來非常非常大。」特朗普還說，他已經致電波蘭總統杜達（Andrzej Duda），並會在不遠的將來再次安排訪問波蘭。

據悉，特朗普原定9月1日在波蘭首都華沙出席第二次世界大戰爆發80周年紀念活動。

然而，風力不斷增強的颶風「多裏安」將於近日登陸佛羅里達州。為應對颶風「多裏安」來襲，美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）29日宣布將該州實施緊急狀態的區域由原來的26個縣擴大到所有67個縣。

美國國家颶風研究中心29日發佈的預報說，「多裏安」可能在未來72小時內升級為4級颶風，最大持續風速可能達到每小時209公里，預計9月2日抵達佛羅里達州東部沿海地區。

美國佛羅里達州將成為2020年美國總統大選的關鍵州。特朗普此前因對2017年摧毀波多黎各、造成約3,000人死亡的瑪麗亞颶風做出有爭議的反應而受到批評。