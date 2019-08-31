【逃犯條例】歐盟美國憂慮香港局勢　反對打壓言論自由

港府8月30日拘捕多名議員及反對派人士，歐盟和美國先後回應事件，指香港形勢令人憂慮，呼籲港府尊重市民集會和表達意見的自由。而華府亦批評任意拘捕反對派人士的策略影響香港法治的地位。

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）30日在芬蘭出席歐盟外長會議後表示，香港在過去數小時發生的情況令人非常憂慮，歐盟希望香港政府可以尊重集會、示威和表演言論的自由。她又指，歐盟會繼續在公在私地向港府傳達訊息，並與各方合作避免情況惡化。

歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼促請香港政府避免局勢繼續惡化。（路透社）

彭博社（Bloomberg）引述一名白宮官員報道，指特朗普（Donald Trump）政府反對任何阻止香港市民表達言論及集會的自由。該名官員形容港府任意拘捕反對派人士是極權國家的手段，而香港一直奉行法治卻採取這種策略，情況令人擔憂。

特朗普在另一場合亦提及香港問題，他宣布如期在9月1日對中國貨品徵收關稅時表示，香港的局勢和中國的貿易談判有關聯。如果沒有貿易談判，中國在香港的反應將會更加激烈。

美國總統特朗普認為香港的局勢和中國的貿易談判有關連，並稱如果沒有貿易談判，中國在香港的反應將會更加激烈。（路透社）

另外參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在Twitter留言，要求參議院復會後盡快討論和表決《香港人權和民主法案》，向中國國家主席習近平發出信號。

Arresting dissenters is not a sign of strength—only weakness & fear. The Chinese Communist Party has broken its promise to the people of Hong Kong & has shown it does not respect fundamental human rights.



President Xi: the world is watching & will hold China accountable. — Chuck Schumer (@SenSchumer) 2019年8月30日

（綜合報道）