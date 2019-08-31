美韓矛盾升級　韓國將盡快收回26處駐韓美軍基地

駐韓美軍的存在對美國的戰略意義不言而喻。（Reuters）

韓國青瓦台國家安保室長鄭義溶30日主持國家安全保障會議（NSC）常任委員會議時，作出「儘早收回包括龍山基地在內的26處駐韓美軍基地」的決定，試圖向美國政府施壓。

中央社8月31日報道，青瓦台國安會議決定，於2019年底收回駐韓美軍位於首爾龍山的基地。

韓媒稱，駐韓美軍基地內土壤嚴重污染，韓國打算藉此機會向美國施壓，以期在駐韓美軍防衛費分擔額談判上累積籌碼。

在韓國政府決定廢除日韓《軍事情報保護協定》後，韓美矛盾日益激化。在此情況下，美國政府決定不出席9月4日至6日在首爾舉行的「首爾安全對話」（SDD）。

2012年起由韓國國防部主辦的SDD，除2014年以外，每年都有美國國防部助理副部長或相當層級的軍方人士參加。

此前，美國駐韓大使哈里斯接連取消原定於29日舉行的韓國退伍軍人會邀請演講，以及取消出席智庫韓國對外經濟政策研究院主辦的活動。

韓國外交部28日召見哈里斯，要求美國「克制」對韓國決定廢除日韓《軍事情報保護協定》「表示不滿」。

青瓦台相關人士則說：「即便需要增進同盟關係，但在韓國國民的利益面前，其他任何事情都不能被擺在第一位。」