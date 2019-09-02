王毅或接受金正恩接見 中國有望正式參與朝美無核化談判

中國國務委員兼外交部長王毅於9月2日至4日訪問朝鮮，會見朝鮮外務相李勇浩，訪朝期間王毅有可能接受朝鮮國務委員會委員長金正恩接見。王毅作為中國外交高層人士訪朝，打破朝中以往「黨對黨」溝通方式。有分析認為，這意味着中國將通過政治活動正式參與朝美協商，發揮「仲裁」作用。

李勇浩（左）對蓬佩奧避而不見卻接待王毅，暗示朝中將在一系列大事上進一步加強合作。（AFP）

中國外交部8月30日宣布，應朝鮮外務相李勇浩邀請，中國國務委員兼外交部長王毅於9月2日至4日訪問朝鮮。自中國國家主席習近平6月20日至21日訪朝以來，兩國高層人士間的交流頻繁，有預測認為，即將到來的10月將會有一場「大活動」。

多家媒體認為，王毅此行最主要是同朝方商議朝鮮國務委員會委員長金正恩10月訪華相關事宜。因此，也有觀測認為，訪朝期間王毅還會接受金正恩接見。

韓國《東亞日報》9月2日特別指出，在朝鮮半島局勢面臨重大轉機時，朝中首腦都會舉行會晤。例如，6月20日至21日習近平訪朝時公開表明其立場稱，「願為解決朝鮮的安保問題提供一切幫助」，暗示中國要推動朝鮮進行全面的無核化協商。此後，朝美首腦便在韓朝邊境板門店舉行第三次會晤。

韓國《中央日報》9月2日報道認為，中國可能會通過王毅訪朝及首腦會談等政治活動正式參與朝美協商。這與朝美對話陷入停滯狀態有關。若能闡明正式參與無核化談判的立場，中國便可以尋找朝美對話的可能性，並從中發揮「仲裁」作用。

特別是朝中高層人士以往都是以「黨對黨」形式展開交流，而王毅作為外交方面的高層人士訪朝打破「黨對黨」這一溝通形式，即並未通過兩黨對外聯絡部人士展開接觸，也為這種觀測提供可能。

同時，接待王毅的李勇浩既沒有參加東盟地區論壇（ARF），也有可能不會出席9月末舉行的聯合國大會，這也意味着他會再一次避開同美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）舉行會晤。作為無核化實務協商的負責人，李勇浩有可能會向王毅傳達無核化協商的進展及今後發展方向等實質性意見。

此外，朝鮮曾於8月22日針對美國向台灣出售F-16戰鬥機一事表明立場，批評美國「鼓吹地區軍備競賽」，口吻同中國一致。這暗示朝中今後在東北亞安保議題上不僅會加強一致，還會在朝美無核化協商中加強聯繫。

鑑於朝中不斷強化雙邊合作，朝美無核化日程有望在金正恩同習近平舉行會晤後重啟。同時，朝鮮媒體如何報道王毅訪朝也是預測朝中今後動向的重要考量因素。