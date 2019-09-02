【新聞背後】所羅門群島總理回巢後考慮與台灣斷交　島內看法分歧

所羅門群島與台灣的外交關係可能生變，路透社9月2日報道，該國可能最快在本週就宣布與台灣斷交。位於南太平洋的所羅門群島，早已傳出可能與台斷交，尤其是總理今年回巢後，直接指不排除改與中國大陸建交，並稱會在100天內決定。但對於斷交與否，島內的看法也分歧。

所羅門群島是英聯邦王國之一，圖為英國威廉王子夫婦2012年出訪當地（Getty Images）

所羅門群島在哪裏？

所羅門群島位於澳洲的東北方，是英聯邦王國之一，共有超過990個島，但人口僅60萬人。目前台灣在太平洋地區有6個邦交國，所羅門群島便是其中之一，雙方在1983年建交，也是台灣在環太平洋地區最大的邦交國。

新總理考慮與台灣斷交

所羅門群島政府有斷交的念頭，其實早不是這一天兩天的事，尤其是到了4月，前總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）當選回爐執政，5月便表明正重新考慮與台灣之間的關係，認為所羅門群島能夠從外交轉向獲得龐大好處，不排除改與中國大陸建交。

至6月，該政府更進一步，設立小組評估，將在100天內決定是否與台灣斷交，並派團訪問中國大陸。到了目前的9月，便正是臨近100天的期限。

2019年4月，蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）再度當選，回爐執政（美聯社）

島內看法分歧

總理有意與台灣斷交，但島內的看法也分歧。共同社報道，隨着100天的期限愈近，島上各人的立場也愈見分裂，部分國會議員建議押後決定，在政府內部，也有聯署信提倡維持與台灣關係，認為「我們相信符合長遠利益，以發展意向與民主原則來說，包括人權、法治、人類尊嚴與互相尊重。」有份聯署者包括逾半的政府部長。

但另一方面，中國是目前所羅門群島的最大貿易夥伴，所羅門群島的65%出口都是運往中國，背後的經濟誘因巨大。有分析便認為，一旦所羅門群島與台灣斷交，有可能會引發骨牌效應，令該地區其他邦交國跟隨。