【英國脱歐】約翰遜：不希望提前大選　促反對無意義脱歐延期

英國距離脱歐限期尚餘不足一個月，有跨黨派議員計劃提出法案，阻止英國無協議脱歐。英國傳媒報道，如果法案通過，首相約翰遜（Boris Johnson）將提前大選。 約翰遜9月2日在首相府發表聲明，表示不希望提前大選，並促請國會議會不要支持另一個「無意義」的脱歐延期。

英國廣播公司（BBC）報道，首相府內熱議最快在9月4日可能公布提前大選，但未有最終決定。報道指，一旦有關阻止硬脱歐的議案獲得通過，約翰遜有意尋求國會同意，提前在10月14日舉行大選。

國會下議院將於當地時間9月3日復會，在野工黨等反對派議員會提出法案阻止英國硬脱歐，並提出如果政府無法與歐盟達成新協議，將要求約翰遜延長10月31日的脱歐限期，部分保守黨議員有意倒戈。工黨議員彭浩禮（Hilary Benn）在Twitter上表示，法案要求約翰遜將脱歐期限延至2022年1月31日。

約翰遜發表聲明回應指，不認為國會議員會支持押後脱歐，形容此舉會使英國與歐盟展開任何進一步的談判變得「絕對不可能」。他強調自己不想提前大選，也促請議員應該向布魯塞爾展示團結，投票反對工黨領袖郝爾杉（Jeremy Corbyn）提出的「無意義」脱歐延期。